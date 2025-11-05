El Auditorio estrenará la ópera leonesa ‘El Bicho’ el día 14

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Auditorio Ciudad de León acogerá el día 14, a las 20.30 horas, el estreno de La fuerza extraña de ‘El Bicho’, ópera de cámara en tres actos que surge de la inquietud de Julio Aller por cultivar un formato en desuso que ha sido a lo largo de la historia vehículo exclusivo de algunos de los grandes compositores. Inspirado en las óperas de cámara de Conrado del Campo, breves en su duración y compuestas para una reducida plantilla tanto vocal como instrumental, Aller adopta un lenguaje que recuerda al expresionismo alemán de los años 20, encabezado por Arnold Schoenberg y sus discípulos Anton Webern y Alban Berg, a los que siguieron otros compositores como Hindemith, Stravinsky o Bartók en alguno de sus períodos creativos. Aunque predomina la disonancia, los constantes cambios de tempo y las melodías con grandes saltos, Julio Aller deja entrever su formación clásica y sus armonías jazzísticas del mundo musical del que procede. El compositor cuenta con Belén Ordóñez para la creación del libreto. Música y texto de estos dos reconocidos artistas leoneses hermanan de manera extraordinaria y participan de una equilibrada simbiosis en esta creación que toma el relevo de tantas obras maestras que la preceden, dando nueva vida a este formato a través de un lenguaje actual que atrapa y del que nadie podrá sentirse ajeno.

La ópera aborda la temática de la salud mental, de la que se reconoce su importancia, pero sigue siendo tabú o estigma. El estreno contará con las voces solistas de Pilar Vázquez (Bella), Ismael Arróniz (El Bicho), Noelia Álvarez (Linda) y Keke Resalt (Noble). La música correrá a cargo de la Orquesta Ibérica Ensemble, los pianistas Héctor Sánchez y Julia Franco y las voces del Coro de Cámara Böcek.

El estreno cuenta con la participación del artista Juan Carlos Uriarte como autor de las imágenes del cartel y visuales, Pedro Trapiello en el papel de narrador, Rosario Granell como directora de escena, Esther Calzado en el vestuario, y la diseñadora gráfica Natalia Cerletti. La duración de la obra es de 100 minutos. Las entradas cuestan 5 euros.