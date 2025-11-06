Los retablos renacentistas del este de León viajan a Palencia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La exposición itinerante Ruta de los Retablos Renacentistas del Este de León abrió ayer sus puertas en la Biblioteca Pública de Palencia, donde permanecerá hasta el día 22. Esta iniciativa forma parte de un proyecto más amplio desarrollado por la Fundación Santa María la Real y la Asociación Cultural Balle Scapa, para dinamizar y valorizar diez retablos renacentistas ubicados en el este de la provincia de León. El proyecto cuenta con el respaldo de la Dirección General de Patrimonio de la Junta, que aporta 142.199 euros de un presupuesto total de 232.441 euros. La presentación contó con el secretario de Balle Scapa, Jesús Revilla; la directora del área de Cultura de la Fundación Santa María la Real, Paula Conte; la directora de la bibliotecaMª José Sánchez Prieto; la jefa del Servicio Territorial de Cultura, Marta Cardeñosa Laso; y el concejal de Cultura de Palencia, Francisco Fernández.