Música flamenca en El Albéitar con Hanza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Teatro El Albéitar acoge, a las 20.30 horas, el concierto de José Carlos Hanza Piano en la calle, incluido en AIEnRUTa-Flamencos, un programa para potenciar a los jóvenes talentos del flamenco. En sus recitales, el pianista almeriense da rienda suelta a su sangre flamenca acompañado por dos palmeros y un percusionista. Y su toque se pasea entre tarantas, seguiriyas, soleá o alegrías, a la vez que alterna sus composiciones propias con las de maestros de la guitarra o con partituras de corte más clásico. Su espectáculo Piano en la calle es una propuesta original que saca el piano de cola de los teatros y auditorios para acercarlo al máximo al público, aunando el valor monumental y natural a su valor artístico. Hanza protagoniza junto al guitarrista flamenco José del Tomate, el proyecto Tomateando. Las entradas cuestan 4 euros.