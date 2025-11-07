Be For You: cumbre en el Lion Rock Fest

Jesús Marcos Andrés. En ese nombre y apellidos cabe la música en su totalidad. Es Chuspi. Y está en más sitios de los que se puede imaginar. Desde el primer acorde o golpe de pie de bombo a la firma de un contrato para actuar en un gran recinto o en alguno de los exitosos festivales actuales. Un poco más atrás en el tiempo la foto la completan sus padres, tan añorados, Jesús Marcos y Fabiola Andrés. Y todo es de color de música y explica una vocación que le viene de familia. Este sábado es el día grande del Lion Rock Fest y detrás de él está Chuspi, que además participa como músico. Y es un poco hombre orquesta en este caso justificado porque el relato musical es su pasión: el hard rock melódico. En rápido resumen: el viernes, conciertos de bienvenida con Jolly Jocker y 1945 en Espacio Vías. Jason Cenador pinchando en Studio 54. Ya en sábado: Wildhard en concierto vermú en el Babylon a las 13.30 (gratis). A las 17.30 se abrirán las puertas del Palacio de Congresos para recibir a Pretty Maids, Steelheart, Chez Kane, Shiraz Lane, Remedy, Be For You y Care Of Night. Rafa Basa pinchará en el Babylon tras los conciertos en sesión madrugada.

De esta manera, Be For You, esto es el grupo en el que Chuspi toca, hace cumbre en una cita esperada y tras haber teloneado a Europe. Pero asegura que no se les ha subido a la cabeza: «Sí, la verdad que parece que nos malacostumbramos. Tuvimos la gran suerte de que nos llamaran para abrir para Europe y fue una cosa fantástica con la que realmente no contábamos pero que siempre habíamos soñado. Hacer esto es un sueño hecho realidad y además Be Fore You es la llave que hace que exista el León Rock Fest», asegura.

Son claves para entender esta historia de alguien que además es manager de Dani Martínez, Café Quijano, organiza el Intromúsica... Y aun así, erre que erre con el hard rock melódico como algo más que un escape de la frenética actividad diaria: «El estilo de hard rock melódico creo que es un estilo que está muy presente en nuestras vidas de una manera inconsciente. Y que la gente lo conoce sin saberlo. Porque están moviendo anuncios en series. Por ejemplo, series como Stranger Things o Cobra Kai le dieron una visibilidad a este estilo que antes no lo tenía. Y luego están muy de moda todos los retros. Gracias a Dios pasa de padres a hijos porque es un estilo muy agradecido de escuchar y de tocar».

Entre medias, Be For You llevan ya sus años de actividad con León como base de operaciones: «Hemos visto pasar por la provincia y por la ciudad un montón de bandas. Pero creo que León es una cuna de sonidos increíble. Me hace ilusión cuando se abren las puertas del festival y entran esos músicos de rock», dice al respecto.

En lo personal sí que hay que hacer ese alto merecido en la familia de Jesús Marcos Andrés, también hermano de Rut Marcos, por cierto. «Bueno en mi caso tuve un maestro, un mentor que me enseñó todos los puestos del negocio y de la industria. Y a tocar la batería, que mi padre tocaba la batería. Sí, es algo que viene de raza. La batería no es que sea el sitio de mi recreo, es que es el sitio donde realmente me gustaría poder pasar más tiempo. La huella musical en la familia es muy profunda. Me crié con música. En mi familia se escuchaba todo tipo de música y se valoraba muchísimo el tocar un instrumento, el poder cantar. Se nos inculcó directamente de una manera natural porque lo vivíamos en el día a día. Mi padre tocaba, mi madre cantaba. Al final es una huella que hace que me dedique a esto, que haga festivales, que lleve artistas, que me mueva con con giras y que tenga la suerte de hacer algo que me apasiona desde bien pequeño. Es una huella muy grande para mí y mis hermanas. Para toda la familia», afirma. Algo de eso habrá este sábado en ese Lion Rock Fest para todos en el Palacio de Exposiciones.