Yoko Ono coloca a León en lo más alto del arte global

«Una gran exposición, en un gran museo, en una gran ciudad». Así definió Gonzalo Santonja lo que llega al Musac en León con la obra de Yoko Ono. Y de paso dio una primicia: Álvaro Rodríguez Fominaya, director del Musac, renovado en el cargo hasta el máximo que permite la ley, cuatro años. Santonja también remarcó, al hilo de Yoko Ono. Insound and Instructure, título de la exposición, que es la muestra más grande que se ha hecho sobre la artista en España y que tiene ese carácter exclusivo y único.

Junto al consejero asistieron a la presentación los responsables de la exposición, comisarios y técnicos junto a nombres como Mar Sancho, viceconsejera de Cultura, o Gerardo Álvarez Courel, presidente de la Diputación, y de La Fábrica Editorial, como responsables del catálogo.

La Junta presentó así en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León la mayor exposición de Yoko Ono en España en los últimos años. Con el título Yoko Ono, Insound and Instructure, podrá visitarse a partir de mañana en el Musac una gran exposición que revisa la trayectoria de la artista, a través de más de 80 obras, desde sus célebres piezas de los años sesenta hasta proyectos recientes. La muestra permanecerá abierta hasta el 17 de mayo de 2026.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, estuvo acompañado del director del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, Álvaro Rodriguez Fominaya. La muestra se abre al público mañana, sábado, de 19.00 a 21.00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo. Santonja dijo también que «este proyecto artistico representa un nuevo logro en la andadura del Musac, que se vuelve a situar como referente en el panorama cultural», destacando que «se trata de un acontecimiento cultural extraordinario y de alcance internacional, que sitúa al Museo y a la Comunidad en un momento clave en el nuevo y creciente reconocimiento global a la obra de Yoko Ono por parte de los grandes museos internacionales, con recientes retrospectivas en la Tate Modern, de Londres, la Neue Nationalgalerie, de Berlin o el Museo de Arte Contemporáneo, de Chicago».

Con motivo de la inauguración, la entrada al Musac será gratuita los días 8 y 9 de noviembre. Como actividad previa a la inauguración, ayer viernes 7 de noviembre a las 19.00 horas tuvieron lugar las performances Pieza cielo para Jesucristo [Sky Piece to Jesus Christ) (1965) y «Pieza corte» [Cut Piece] (1964). Además, hoysábado a las 19.00 horas tendrá lugar una conversación entre Álvaro Rodriguez Fominaya, Jon Hendricks y Connor Monahan, comisarios de la muestra. Ambas actividades de acceso libre hasta completar el aforo.

A través de 80 obras y 1.700 metros cuadrados de exposición, Yoko Ono. Insound and Instructure permite experimentar tanto las obras que la artista desarrolla a partir de los años 60 como las instalaciones de gran formato que desarrolla a partir de los 90.

Con una trayectoria de más de siete décadas, Yoko Ono ha sido reconocida como una de las más destacadas artistas contemporáneas, cuya huella crece a medida que se entiende la influencia que ha ejercido en generaciones posteriores. Sus facetas de artista, compositora y activista confluyen y se entrecruzan en su obra, que adopta formas y soportes heterogéneos para plantear una visión radical del lenguaje, el arte y la participación del público.

La exposición incluye la amplia variedad de técnicas con las que Yoko Ono trabaja, desde la performance, el cine, la música, la instalación, la pintura o la fotografia, recorriendo los principales temas que la han acompañado a lo largo de su trayectoria: su creencia en el poder de la imaginación, el activismo por la paz, su sutil sentido del humor y del absurdo, el compromiso con el papel de la mujer en la sociedad y la presencia de la naturaleza en sus obras. El título de la exposición tiene su origen en un concierto y exposición de Yoko Ono que tuvo lugar el 20 de julio de 1964 en Yamaichi Hall, en Kioto. Ambos términos se refieren a la forma en que integra sonido e instrucción en su práctica artística. La muestra está coproducida con Sabanci University Sakip Sabanci Museum (Estambul).