Botines participa con Illa en el año Gaudí

Las localidades tarraconenses de Reus y Riudoms, lugares que vieron nacer y crecer el talento de Antoni Gaudí, han acogido el acto de presentación del Año Gaudí que conmemora el centenario de la muerte del universal arquitecto. Una jornada que ha marcado el inicio de un amplio programa de actividades dedicadas a la investigación, conservación y difusión de su legado.

El director general de Fundos, José María Viejo, y el director del Museo Casa Botines Gaudí de León, Raúl Fernández Sobrino, asistieron a este evento que ha reunido a representantes de todas las entidades públicas y privadas que gestionan el patrimonio gaudiniano. Viejo señaló que «esta confluencia simbólica y real de esfuerzos convierte el Año Gaudí en «un ejercicio de memoria colectiva, identidad cultural y responsabilidad compartida» en un «gesto de colaboración que trasciende fronteras institucionales y pone de relieve su valor universal».