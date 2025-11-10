El Palacio de Gaudí de Astorga inaugura en Cataluña el Año Gaudí

Reus y Ruidoms acogen las primeras actuaciones en torno a la conmemoración del centenario de la muerte de Antonio Gaudí.dl

El Palacio de Gaudí de Astorga estuvo presente en el acto inaugural del Any Gaudí, celebrado este sábado 8 de noviembre en las localidades de Riudoms y Reus (Tarragona), una jornada que dio inicio oficial a la conmemoración del centenario de la muerte de Antoni Gaudí, que se celebrará en 2026.

En representación del Palacio de Gaudí asistieron Víctor Murias y Alfonso Nistal, quienes participaron en los distintos actos organizados a lo largo del día, acompañados por Tomás Valle, concejal del Ayuntamiento de Astorga.

La jornada comenzó en Riudoms, donde tuvo lugar la recepción institucional en el Ayuntamiento, presidida por el alcalde Ricard Gili Ferré y el comisario del Any Gaudí, Galdric Santana Roma. Los asistentes visitaron la Casa Pairal de Antoni Gaudí y disfrutaron de un ambiente festivo con pasacalles y actuaciones abiertas a la ciudadanía, antes de los discursos institucionales encabezados por el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa i Roca, quien valoró muy positivamente que en la inauguración hayan estado presentes todos los edificios que Gaudí construyó fuera de Cataluña.

Ya por la tarde, en Reus, el programa continuó con un almuerzo en el Gaudí Centre, donde se reunieron representantes institucionales y culturales de toda Catalunya, y el acto oficial de inauguración en el Teatro Bartrina, con intervenciones de las principales autoridades autonómicas y locales, la proyección del vídeo conmemorativo y una actuación musical a cargo de Camerata XXI.

La jornada concluyó en los jardines del Santuari de la Misericòrdia con un espectáculo inaugural de gran formato, creado por La Puça Espectacles, que combinó arte, tecnología y música en directo para rendir homenaje a los orígenes y al genio creativo de Antoni Gaudí.

«Desde el Palacio de Gaudí de Astorga expresamos nuestra satisfacción y entusiasmo por haber podido inaugurar juntos el Any Gaudí, compartiendo este momento histórico con las instituciones y entidades que custodian la obra del arquitecto catalán. Este encuentro refuerza el vínculo entre los edificios gaudianos y consolida un espíritu de unidad, colaboración y admiración común hacia el legado universal de Gaudí», indicaron.

Durante la jornada, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, manifestó su interés y disposición para visitar el Palacio de Gaudí a lo largo del próximo año. Mostró una especial cercanía al interesarse por la ciudad de Astorga, su historia y su población, y expresó su deseo de conocer de primera mano el edificio proyectado por Gaudí en la capital maragata.

Asimismo, la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, destacó el hermanamiento entre Reus y Astorga desde 1988. Asimismo, la regidora apuntó el valor especial de este año en el que, desde el Palacio asturicense, vamos a honrar a dos reusenses destacados como Grau y Gaudí.

