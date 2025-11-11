El arte tiene mucha ciencia con la ULE

Sobre el detalle de la lápida de la esposa de Flavus con tres arcos explicarán que son el símbolo del tránsito hacia el más allá.dl

La Universidad de León pone en marcha una propuesta novedosa en la que la ciencia se cuela en el arte. Se trata de una iniciativa impulsada por el profesor José Alberto Moráis que además tiene el interés de que está dirigida al público en general, «sacando las investigaciones de la ULE al Museo de León, en el marco de la Semana de la Ciencia de Castilla y León», explica el propio Moráis.

«Junto a Adrián de Celis y Diego Pisabarros vamos a plantear, para el próximo 12 de noviembre, a las 17.15 horas, en el museo, un itinerario, un paseo por varias piezas del arte antiguo y medieval. Lo hemos titulado Itinerario científico. Patrimonio Inmaterial del arte funerario en la Edad Media: de la Investigación al Museo. Los interesados deben inscribirse en la página de la Semana de l Ciencia. Suele haber mucha gente así que es necesario inscribirse», advierte.

Respecto a qué se va a explicar durante la sesión, el experto señala que «vamos a plantear una visión diferente de las lápidas e inscripciones romanas, del Cristo de Carrizo y del sepulcro gótico con escena de enterramiento que hay en el Museo. Es bonita la actividad porque no sólo hay profesores involucrados, sino alumnos que están haciendo el doctorado. Consiste en que el público en general entre en contacto con fenómenos complejos del arte. Por ejemplo, vamos a insistir y explicar cómo se celebraban las ceremonias fúnebres, entierros, etc. Cómo se amortaja al difunto, cómo se le preparaba, que cánticos se hacían, qué música sonaba, cómo se quemaban inciensos y aromas para tapar el olor de la muerte, hablaremos de cómo se decoraban las tumbas con flores. También se explicará que papel tenían esas obras con respecto a los espectadores medievales», relata.

Más en concreto, José Alberto Moráis avanza que en el cristo de Carrizo explicaré la materialidad, el brillo del marfil, el brillo de los de oro y azabache, el brillo de las piedras o pastas vítreas que tenía inserta la pieza en el perizonium, el textil que le tapa las vergüenzas. Se trata de poner al público en contacto con valores sensoriales, valores sensitivos, que los sentidos, olfato, oído, tacto, etc también interactuaban con las piezas medievales.

La actividad se enmarca en un proyecto de investigación del Ministerio del Gobierno de España, que dirige con María Dolores Teiejira, y que se titula: Arte funerario en las catedrales de León y Castilla (siglos XI-XV): De la materialidad a la receptividad del patrimonio inmaterial. El aforo es limitadísimo, a 25 personas, no entran más por normativa de grupos en el museo y es fundamental y obligatorio cumplimentar el formulario de la web, con el código qr que te adjunto.

Es como estas dos imágenes ofrecen una oportunidad de ver al Cristo y que haya una explicación más allá y dejarse llevar por cómo explican los expertos que el hilo de oro, tan sutil que rodea la pupila de azabache y que debía refulgir mucho al brillo de la llama de las velas y candelas.

Y también el detalle de la lápida de la esposa de Flavus, con cuenta con tres arcos, «que como explicaremos son el símbolo del tránsito hacia el más allá, la puerta que te lleva a la otra vida, decorada con flores, las flores naturales que se depositarían delante de la tumba, hoy perdidas, por supuesto», deja también como hilo conductor de esta actividad que además sale del círculo académico para que sea disfrutada por todos.