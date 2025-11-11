Arecio Smith llega el jueves a León con Famol

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El versátil teclista y organista Arecio Smith, figura destacada de la escena catalana desde hace más de dos décadas, presenta este jueves 13 de noviembre en el teatro El Albéitar de la Universidad de León una propuesta musical en la que el órgano de rock se convierte en protagonista absoluto: The Rock Organ Project.

El concierto, que tendrá lugar a las 20.30 horas, toma como base temas emblemáticos que han marcado su juventud musical pero en los que el órgano no estaba presente, arreglándolos en una fusión de rock, jazz y blues. El resultado es un cóctel de sonidos desconocidos e inexplorados a través de un repertorio nunca arreglado en un formato como el propuesto.

La cita forma parte de la quinta edición del Festival Abierto de Música de Órgano de León (FAMOL), una iniciativa de DMadariaga Producciones que cuenta con el apoyo de la concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León y la Universidad de León a través del área de Actividades Culturales.

La amplia trayectoria del organista Arecio Smith le ha llevado a formar parte de la Fundación Tony Manero, con quienes obtuvo un Disco de oro por Looking for la fiesta (Virgin, 2001); La Kinky Beat, Phat Fred o Astrio. Con esta última banda ha actuado en festivales como el Sónar o Cruïlla, el Festival de Jazz de Vic, el Black Music Festival o el Festival de Blues de Manresa, girando internacionalmente por Rusia, Noruega y Suecia y grabando un total de cinco álbumes. Fundador, junto al rapero Rapsusklei, de la banda Flow Fanatics con la que se ha presentado en festivales como el Rototom, entre otros, y grabado el disco Reality Flow (BOA, 2014), ha formado parte de la gira internacional de la prestigiosa cantante maliense de world music Fatoumata Diawara. Con ella ha actuado en escenarios como el del Jazz in Marciac, el Festival de Jazz de Montreux, el australiano WOMADelaide o Glastonbury, participando en un EP para el proyecto Google Arts & Culture. En 2023 y 2024 se incorpora al grupo de Andrea Motis en la gira Loopholes.