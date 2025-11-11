San Isidoro de León: en busca del esplendor exterior del panteón regio del origen de España

Por dentro está la historia de España, el cáliz de doña Urraca, el panteón real más espectacular, la capilla sixtina del románico, en definitiva su museo y la iglesia. Como se dice ahora, con eso ya bastaría, pero por fuera lo imponente de la Basílica de San Isidoro como conjunto románico de máximo valor español es indiscutible y pasar por su entorno es sucumbir a su belleza. En estos momentos hay andamios, pero están dispuestos para sanar el monumento, están ahí para curar. Y se han pasado todos los procesos, incluido el indispensable de la subvención de la Junta que ha llegado y llegará más. La diócesis una vez superados esos trámites encargó las intervenciones de consolidación y restauración de pináculos, crestería, cornisas y paramentos del presbiterio en la Basílica de San Isidoro. El presente proyecto básico y de ejecución se redacta por encargo de la Diócesis de León a fin de ejecutar los trabajos necesarios indicados a partir de los estudios previos y diagnósticos realizados y definición de las intervenciones de consolidación y restauración de pináculos, crestería, cornisas y paramentos, que estuvieron protegidos con redes envolventes de modo preventivo. Los trabajos previstos consisten en la limpieza y retirada de piezas sueltas; tratamiento de limpieza de cantería, de carpintería y rejería de huecos; retacado y rejuntado de paramentos; tratamiento general de protección y consolidación; y resolución para evacuación de pluviales.

Todo consta además en la pertinente reunión de la comisión de Patrimonio presidida por Eduardo Diego, delegado territorial en León de la Junta de Castilla y León.

Por tanto, la jugada a varias bandas da su resultado y el esplendor interior de San Isidoro se va correspondiendo con el exterior. Recuerda Ramón Cañas, arquitecto conservador de la basílica, que ver el entorno de San Isidoro vacío, sin exceso lumínico, ofrece una imagen en la que el edificio conmociona, pero uno lo ve actualmente y hay hasta coches...

Las actuaciones actuales, según explica el propio Ramón Cañas y a través del impulso que Luis García, como abad de San Isidoro, le está dando a todas estas iniciativas, se verán completadas con las intervenciones en el claustro conventual. Aunque queda todavía pendiente el correspondiente trabajo actual que puede prolongarse en torno a cuatro meses.

Son pasos que coinciden además con la celebración en 2026 de los 900 años de la muerte de doña Urraca.

Esa labor discreta de Ramón Cañas como arquitecto puede que sea un capítulo invisible o lo más invisible de los últimos años de la historia de San Isidoro por su propia modestia. Que él mismo traduce en «simplemente mantener y transmitir para que las nuevas generaciones sean conscientes de su valor, de la gran importancia de la colegiata, que ahora con el museo incluso es mayor y que no deja de acoger el panteón regio del origen de España», sostiene Ramón Cañas.