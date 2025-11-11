La Junta presenta la mayor producción de Tapices

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, junto con el director de la Real Fábrica de Tapices, Alejandro Klecker, ha presentado la nueva exposición temporal del Museo de la Evolución Humana «Real Fábrica de Tapices. Obra moderna y contemporánea», que se podrá visitar de forma gratuita en la sala de exposiciones temporales de la planta —1 del MEH hasta el mes de febrero de 2026. En la presentación también han estado los dos comisarios de la muestra, Juan Luis Arsuaga, director científico del MEH y el historiador René Payo.

Santonja señaló que el MEH, dedicado a la evolución de la especie, alberga una exposición que «también explica la evolución de la sociedad, ya que hay constancia de la fabricación y empleo de tapices en periodos muy antiguos de la Historia». En este sentido, ha destacado que «esta exposición quiere homenajear la labor de la real Fábrica de Tapices, señera institución que cuenta con más de trescientos años de actividad y que ha sabido, en cada época, adaptarse a las modas y estilos imperantes».

La exposición reúne la producción de esta institución desde finales del XIX hasta la actualidad, con diseños de los más importantes artistas contemporáneos y con una cuidada selección de obras, mostradas, muchas de ellas por primera vez al público, destacando la producción de finales del siglo XIX, como momento del resurgimiento del arte del tapiz, para terminar mostrando la producción llevada a cabo en el primer cuarto del siglo XXI, con algunas de las más recientes creaciones.

Se trata de una muestra inédita sobre la producción de alfombras de nudo español y nudo turco, con una colección de textiles que se han recogido de clientes, instituciones públicas y privadas y fondos propios. Se van a poder admirar, además, cartones para tapiz y bocetos de alfombra y parte de la destacada obra gráfica perteneciente al Archivo Histórico de Real Fábrica de Tapices, además de un amplio conjunto de tapices y alfombras, que representan las tradicionales y reconocidas creaciones textiles de la manufactura madrileña. También se muestra el instrumental histórico tradicional utilizado en los diversos procesos de creación.

La exposición hace un recorrido también por artistas del más alto nivel que desarrollaron parte su actividad para esta institución, como un importante grupo de jóvenes pintores que imprimieron su personal huella a los diseños de cartones para tapices, dotándolos de nuevos modelos, como ocurre en el caso de Francisco de Goya. Junto a ello, hay ejemplos de la obra de destacados artistas contemporáneos entre los que destaca la obra del húngaro József Domján, reconocido a nivel mundial. Las imágenes de sus obras están enraizadas en el arte popular de Hungría, representando animales reales y fantásticos, motivos florales o figurativos que nos ofrecen una visión mágica de la realidad. Domján fue galardonado en China con el reconocimiento de Maestro de la Xilografía en Color, título que se otorga cada 100 años como el honor más grande de arte en el país, debido al estudio de sus técnicas tradicionales. Pese a ser una de las principales figuras del arte del siglo XX en su país, su obra es más conocida en América, donde se encuentra expuesta en museos como el de Arte Metropolitano de Nueva York, Boston, Chicago, San Francisco, y también en Europa en el Victoria & Albert y la Tate Modern.