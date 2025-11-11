'Cervantes y la ternura humorística' tendrá su presentación internacional

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación de Cervantistas, con 500 asociados repartidos entre 50 países, hará una presentación online del libro Cervantes y la ternura humorística (Marciano Sonoro), de Eduardo Aguirre Romero, escritor y columnista de Diario de León. El acto tendrá lugar el 27 de noviembre, a las 19 horas, y podrá seguirse en directo a través de Facebook y de YoTube.

Formará parte del ciclo Novedades Cervantinas, con la que la institución da conocer cada último jueves del mes un libro sobre el autor alcalaíno, mediante el diálogo en internet entre su autor y destacados expertos. Presentará y moderará el acto Alicia Villar Lecumberri, vicepresidenta de la asociación.

Eduardo Aguirre dialogará de su ensayo con los filólogos y cervantistas Alfredo Moro (Universidad de Cantabria) y Adrián J. Sáez (Universidad Ca’ Foscari Venezia), con la posibilidad al final de contestar a preguntas por la red. Él mismo es miembro de la asociación, fundada en 1988 y en la actualidad presidida por Ruth Fine (Israel).

Cartel del acto que tendrá lugar el próximo día 27 (19.00 horas).DL

Según Aguirre, la ternura humorística es una sus mayores aportaciones del novelista alcalaíno a la literatura universal: “Una comicidad novedosa, que trasciende la burla del fuerte sobre el débil, y crea un estado de ánimo que denomino sonrilágrima, a partir de lo que el propio Cervantes describió en el Quijote como estar entre triste y alegre”.

El ensayo incluye un prólogo del catedrático Luis Gómez Canseco, y está ilustrada por los leoneses Ricardo Ranz y Nicolás M. Roa, además de incluir dibujos procedentes del Banco de Imágenes del Quijote 1605-1915.