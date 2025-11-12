Kallifatides, el último clásico, este domingo en La Casona de San Feliz

Theodor Kallifatides visitará León en su gira por España el próximo domingo 16 de noviembre en un acto que tendrá lugar en La Casona de San Feliz de Torío a las 12.30 horas. Organizado por Héctor Escobar, librero y editor en Eolas, contará con la presencia de Joan Tarrida, con quien conversará en torno a Una mujer a quien amar (Editorial Galaxia Gutenberg), que estarán acompañados también por Héctor Escobar.

Una mujer a quien amar está considerada como «una de las novelas más bellas, sensibles y emocionantes de Theodor Kallifatides», tal y como señala la editorial Galaxia Gutenberg, que es quien continúa con la publicación de la obra de Kallifatides en España.

Theodor Kallifatides ha publicado más de cuarenta libros de ficción, ensayo y poesía traducidos a varios idiomas. Nació en Grecia en 1938, y emigró a Suecia en 1964, donde consolidó su carrera literaria. Ha traducido del sueco al griego a grandes autores como Ingmar Bergman y August Strindberg, así como del griego al sueco a Yannis Ritsos o Mikis Theodorakis. Ha recibido muchos premios por su trabajo tanto en Grecia como en Suecia, país en el que reside actualmente. En España, ganó el Premio Cálamo Extraordinario 2019 por Otra vida por vivir. Posteriormente, Galaxia Gutenberg ha publicado sus novelas El asedio de Troya y Madres e hijos, en 2020; Lo pasado no es un sueño, en 2021; Timandra y Amor y morriña, en 2022; y en 2023, Un nuevo país al otro lado de mi ventana.

En 2024, este mismo sello publicó también su trilogía de la guerra compuesta por las novelas Campesinos y señores, El arado y la espada y Una paz cruel, galardonada en 2025 con el Premio TodosTusLibros al Mejor Libro de Ficción de 2024 otorgado por Cegal. Asimismo, en 2022 recibió el Premio BBK Gutun Zuria Bilbao, en 2023 la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid y en 2025 el Premio Internacional de la Fira del Llibre de València. En 2025 publica la novela Una mujer a quien amar y recibe el 1r Premi Internacional del diari ARA.