Fernández Mañueco visita Astorga

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, visitó ayer la muralla romana de Astorga para conocer la actuación realizada por el Ejecutivo autonómico, que ha contado con una inversión de 1,2 millones de euros cofinanciada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE.

Junto a Fernández Mañueco estuvieron presentes el alcalde de Astorga, José Luis Nieto; el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones y el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego.

Esta intervención ha permitido recuperar la integridad material y formal de este monumento construido entre finales del siglo III y comienzos del IV d.C. Los trabajos han consistido en la consolidación estructural del lienzo, eliminación de vegetación, restitución de tramos, protección de las coronaciones y acondicionamiento del entorno para la mejor conservación de esta infraestructura y su integración paisajística. Posteriormente, el presidente firmó en el libro de honor de Astorga.