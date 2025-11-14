La ópera de Julio Aller y Belén Ordóñez

Foto de familia de gran parte del equipo que ha puesto en pie la ópera 'La fuerza extraña de El Bicho'.dl

Ya puestos: una ópera. Para qué menos. Una ópera por accidente, sugiere Belén Ordóñez, autora del libreto. Una ópera pero pequeña, dice Julio Aller. Talentos unidos que tienen el piano como su gran instrumento pero que crean desde otras perspectivas como la composición o la literaria. De vez en cuando, un lujo cultural en León. Y que sorprendió al anunciarse: La fuerza extraña de El Bicho. Viernes. 20.30 horas. Auditorio de León. Ópera. Desde El Capricho, en la plaza de las Palomas, ambos velan acordes, porque armas en ellos estaría mal dicho, para el estreno de hoy viernes.

Julio Aller fue componiendo lo que sería el inicio de La fuerza extraña de El Bicho pero la idea parte de Belén Ordóñez. Tras contrastar qué enfoque darle llegó este definitivo de una ópera hecha aquí, con nombres de aquí como Pedro Trapiello que hace de narrador, Juan Carlos Uriarte que aporta sus creaciones plásticas, etc. El otro paso fundamental fue cómo plantearse el libreto. Y es donde aparece Belén Ordóñez: «Me pareció una música impresionante, de mucha fuerza. También muy bella. Y trabajamos sobre una temática que pensamos que es importante hoy en día como es el de las enfermedades mentales», señala. «Nadie está libre», añade Aller.

Julio Aller y Belén Ordóñez suman dos en genialidad pero también en generosidad, puesto que a partir de su idea lo que plantean es una propuesta cultural tanto colectiva como leonesa. Por eso está bien la lista entera: Julio Aller (Música), Belén Ordóñez (Idea original y libreto), voces solistas de Pilar Vázquez (Bella), Ismael Arróniz (El Bicho), Noelia Álvarez (Linda), Keke Resalt (Noble), Pedro Trapiello (Narrador). Y la Orquesta Ibérica Ensemble como

Tatiana Franco (Flauta), Paco Fdez. Vicedo (Clarinete), Eduardo del Canto (Fagot), María José Pérez (Trompa), Carlos Blanco (Percusión), Héctor Sánchez (Piano I), Julia Franco (Piano II), David Mata (Violín I), Miguel Fdez. Llamazares (Violín II), Iván Braña (Viola), Belén Méndez (Cello), Alberto Rodríguez (Contrabajo). Más el Coro de Cámara Böcek, que son Cristina Diez Tascón, Ainhoa Manceñido Martínez, Xana Prieto Barrial, Marina Rodríguez Mendoza, Irene Rodríguez Ordiales, Eugenia A. Román Alonso, Pedro Ordieres (Dirección musical), Rosario Granell (Dirección escénica y diseño de luces), Esther Calzado (Vestuario y sastrería), Pedro Trapiello, vestido por el grupo Adam’s, Juan Carlos Uriarte (Visuales e imagen del cartel), Gerardo Villalba (Sonorización) y Natalia Cerletti (Diseño gráfico y maquetación).

La fuerza extraña de El Bicho es una ópera de cámara producida íntegramente en León, que se estrena en el Auditorio gracias al apoyo de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León. Con una duración aproximada de 95 minutos y estructurada en tres actos, la ópera surge de la inquietud de Julio Aller por cultivar un formato en desuso.