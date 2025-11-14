Fundos presenta en Valladolid su programación, el Año Gaudí y Canal Saber

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos) acude a la XV edición de AR-PA Turismo Cultural que se celebra en la Feria de Valladolid desde ayer 13 al 16 de noviembre. Fundos cuenta con stand propio en la zona institucional donde presentará su amplia red de centros culturales en León, Salamanca, Soria y Valladolid, el modelo de gestión de sus colecciones y Archivo Histórico, la plataforma Canal Saber, la editorial Saber Books, la programación de exposiciones temporales en itinerancia a través de centros propios y conveniados, así como sus proyectos estrella para 2026: el «Año Gaudí» —declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público-, la renovación del Museo Casa Botines Gaudí y la apertura del Centro Logístico de Patrimonio Fundos Estudio.

El primer operador cultural privado de Castilla y León ha incluido tres presentaciones en el programa de la feria. Este jueves a las 19:00 h. en el stand de la Junta de Castilla y León, el director general de Fundos, José Maria Viejo, y el conservador jefe del Museo Casa Botines Gaudí, Carlos Varela, presentarán la programación del Año Gaudí 2026, conmemoración del centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí. El sábado día 14 a las 11.00 horas el director de Cultura y Patrimonio de Fundos, Raúl Fernández Sobrino, presentará el proyecto cultural de la Fundación, y seguidamente —a las 11.30 horas— el director de Marca y Comunicación, Víctor Blanco, hará lo propio con Canal Saber, la plataforma digital de divulgación cultural y científica impulsada por Fundos.

La Feria Internacional del Turismo de Interior (Intur), en Valladolid, celebra desde este jueves su 28 edición con la jornada profesional Intur Negocios, que reunirá a 70 touroperadores procedentes de veinte países de Europa, América y Asia, un 30 por ciento más que en la pasada edición. Esta cita se desarrollará de forma paralela, por segundo año consecutivo, con Arpa Turismo Cultural, con lo que se combina la vertiente profesional del jueves con propuestas dirigidas al público general durante el fin de semana.