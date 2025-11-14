La gran gira de Viva Belgrado llega a Espacio Vías este sábado

Más rodados que nunca y con una gira en la que ya las oportunidades que quedan son única. Como esta en León en Espacio Vías. El Cancionero en directo sonará mejor que nunca en la capital ya con vistas al final de año y la cita de enero en Madrid. Pero esa es otra historia. Este sábado toca León y sus conciertos han alcanzado la experiencia y fuerza con las que mantienen sus señas de identidad mezcladas con una evolución sonora que apunta a cotas musicales mayores.

Doce años después de comenzar su andadura en Córdoba, Viva Belgrado parecen haberlo vivido todo: conciertos en 31 países, incluyendo actuaciones en rascacielos en Tokio, dentro del Círculo Polar Ártico o en el Wizink Center de Madrid; un doblete de portadas sin precedentes en la escena estatal (Mondosonoro y RockZone, abril de 2020); o lanzar un disco apenas dos semanas después de comenzar el confinamiento derivado de la covid-19, que cortó en seco su gira más ambiciosa hasta ese momento.

Este sábado 15 de noviembre, a partir de las 20.30 horas, estarán en Espacio Vías de León como parte de este fin de ciclo y como última oportunidad para disfrutar de la gira de Cancionero en directo. Las entradas tienen un precio de 16 euros anticipada y 19 euros en taquilla.

Fieles a su inconformismo habitual, en 2024 la banda publicó Cancionero de los Cielos (disco del año 2024 para RockZone), un álbum aún más inclasificable que su predecesor, Bellavista (disco del año 2020 para Mondosonoro y RockZone).

Aunque en este disco las guitarras y las voces desgarradas continúan ahí, se han abierto paso los teclados, la melodía, una suerte de ranchera e incluso algún que otro estribillo, algo inaudito para una banda que había hecho de las estructuras progresivas una de sus señas de identidad. En palabras de la prensa especializada, Cancionero de los Cielos es «un hito de la música independiente de este país» (Mondosonoro, 10/10), «un álbum al que no le falta ni le sobra absolutamente nada» (RockZone, 10/10). En 2025, tras la incorporación de Cristina Sánchez al bajo y la marcha de Ángel Madueño tras doce años y miles de kilómetros a sus espaldas, la banda afronta la recta final de la gira de Cancionero antes comenzar la grabación de su nuevo disco, previsto para 2026, que les ha llevado por toda Europa, Chile, Argentina o Japón, a grandes festivales estatales como el BBK Live o el Resurrection Fest, o a su primer llenazo como cabezas de cartel en la mítica La Riviera de Madrid, donde repetirán para cerrar ciclo de forma definitiva el 3 de enero de 2026.