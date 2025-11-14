'Encuentro Monteleón' celebra su tercera edición, en fotos

La Fundación MonteLeón celebra la tercera edición de su encuentro con las entregas de premios de los tres certámenes literarios y de su joven certamen artístico de acuarelaCampillo

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La Fundación MonteLeón celebra la tercera edición de su encuentro con las entregas de premios de los tres certámenes literarios y de su joven certamen artístico de acuarela. Acude el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán