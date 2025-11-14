MonteLeón, gran catalizador de la cultura con sus premios

Satisfacción en los premiados y en la Fundación MonteLeón por cumplir con su objetivo de ser impulso cultural. La Fundación MonteLeón celebró la tercera edición del Encuentro MonteLeón, acto en el que se entregaron los premios de los certámenes literarios y artísticos convocados en 2025 y que sirvió para poner en valor las actividades que realiza la fundación. El acto se celebró en el edificio de Unicaja de Santa Nonia y, grabado por La 8 León de CyLTV, se emitirá el viernes, 21 de noviembre.

Además de la entrega de premios se recordaron los detalles del Festival Internacional de Música de Cámara, que tiene prevista su celebración ya en diciembre en el Auditorio Ciudad de León.

El III Encuentro MonteLeón, presentado por Emma Rosa Posada, contó con las intervenciones del Presidente de la Fundación, Francisco-José García Paramio y el Presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán Fernández. Se cumplió el objetivo de disfrutar de una velada mágica de apoyo e impulso a la cultura y el arte en todo su espectro. Desde la teoría y la práctica, puesto que se representó una performance de poesía y una interpretación musical.

De nuevo, el Patronato de la Fundación hizo entrega de su «Areté», esta vez en forma de medallón, creación del escultor leonés Amancio González Andrés y símbolo del espíritu y valores de la entidad, a los ganadores de sus certámenes.

Alicia Andrés Ramos lo recibió como Ganadora del XII Premio Novela Corta «Fundación MonteLeón», con su obra Arden los estanques. Luciano Montero Viejo fue el Ganador del 59º Premio Libro de Cuentos «Fundación MonteLeón», con su obra Mercromina. César Luis Romero Mejías, ganador del 60º Premio Libro de Cuentos «Fundación MonteLeón», con su obra Piel quebrada. Y Morales Monterríos, que ganó el VI Premio de Poesía «Fundación MonteLeón», con su obra Panóptico.