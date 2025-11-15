Descifrar a Jesús Hermida en un documental

Publicado por Fermín Cabanillas Huelva Creado: Actualizado:

El productor José David Díaz, responsable de sacar adelante Descifrando a Hermida, ha asegurado que el documental sobre Jesús Hermida, que abrió ayer viernes el 51 Festival de Cine Iberoamericano de Huelva «no es una biografía, sino que va mucho más allá» a la hora de contar la historia del personaje.

Producido por Womack Studios, Blue House Films y Te lo Garantizo Producciones, junto a RTVE, el director, Esteban Magaz, ha contado, entre otros, por el influente del arte Antonio García Villarán, autor del cartel, y grandes nombres del periodismo y la televisión, como Iñaki Gabilondo, Rosa María Calaf, Andreu Buenafuente, Nieves Herrero, Carlos Garcia-Hirschfeld, Pedro Piqueras, Irma Soriano y Belinda Washington.

Díaz ha concretado que cuando plantearon la película sabían que no podían «hacer algo al uso, un documental hagiográfico biográfico repasando la carrera solamente», sino que había que ver «las diferentes aristas que ofrecía Jesús, tanto en la pantalla como en la parte personal», e incluso de esa idea salió el título del documental, porque «se ha querido hacer un recorrido por su vida sin llegar a ser biográfico, pero conociendo al personaje más allá de la pantalla». Para ello, se ha contado con testimonios «no solo de amigos, sino también de profesionales, y ha sido complicado, complejo", asegura el responsable.