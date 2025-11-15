El Palacio de Gaudí en Astorga ya mira al 2026

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Palacio de Gaudí de Astorga presentó este viernes su calendario de actividades para el Año Gaudí 2026, con motivo del centenario de la muerte del arquitecto. La programación, que se extenderá a lo largo de todo el año, quiere rendir homenaje al genio de Reus y a su vínculo con Astorga, al tiempo que invita a toda la ciudadanía a participar en una celebración colectiva que une arte, historia y memoria.

El primer semestre comenzará con la presentación en enero del proyecto La Pieza del Mes, que en 2026 estará dedicado íntegramente a Antoni Gaudí. A lo largo del año se mostrarán documentos originales que lo vinculan con el Palacio y con la ciudad de Astorga, así como piezas del propio arquitecto, en una propuesta que permitirá descubrir la dimensión más humana y creativa del autor.

En febrero, el protagonismo será para los escolares, con actividades y visitas diseñadas especialmente para ellos.

Marzo estará dedicado a Juan Bautista Grau y Vallespinós, el obispo reusense que, tras ver arder el antiguo palacio episcopal, encargó a Gaudí el diseño del nuevo.

En abril, el Palacio celebrará la Pascua y el Día Internacional de los Monumentos. Mayo estará dedicado a los jardines, poniendo en valor la relación entre arquitectura y naturaleza que tanto inspiró a Gaudí.

Junio será el Mes de Gaudí. El 10 de junio se conmemorará junto a la Sagrada Familia la misa por el centenario de su muerte. En el Palacio, las fechas más significativas serán el 24 de junio, aniversario de la colocación de la primera piedra del edificio en 1889, y el 25 de junio, fecha de nacimiento del arquitecto.