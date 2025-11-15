Juanca Gómez, desde León: «Supersubmarina puede volver»

Este no es un titular a la caza de nada porque Melifluo actúan en El Gran Café en León y quedan dos o tres pares de entradas por vender. Será este sábado en la sala leonesa. Excusa no pedida, por tanto, pero que conviene aclarar, cuando el negocio musical aparenta estar tan boyante como burbujero. En cualquier caso, es sincero el reclamo. He aquí una historia seria, de un chico serio, Juanca Gómez, batería de Supersubmarina, el grupo que sobrevivió a aquel brutal accidente de tráfico volviendo de un concierto pero dejando graves secuelas físicas y traumáticas. Dos de ellos, el citado Juanca y Jaime Gandía son Supersubmarina puro y duro y además, el cantante, Gómez, hermano de Juanca, trabajaba en el equipo del grupo por aquel entonces. «Melifluo es diferente pero al final hay algo que es la esencia de Supersubmarina, que es de donde venimos», señala Juanca, que además añade que «ahora se trata de tocar en otros sitios. Con Supersubmarina ya estábamos tocando solo para grandes recintos. Y ahora vamos a locales como El Gran Café. Personalmente me gusta y está siendo una gran experiencia porque en este tipo de locales cada día es diferente. En cambio, en los grandes escenarios casi siempre es todo igual», explica Juanca Gómez. Y remata la jugada: «Además, con León tenemos una relación especial. Tocamos en el CHF como Supersubmarina y yo he estado varias veces. Tengo amigos en el Carta Blanca y me gusta la ciudad», dice el en este caso portavoz de tantas cosas. Se detecta, por supuesto, que en Melifluo hay mucho de supersubmarinismo, por así decirlo, pero aunque no salga a la luz podría haber un grado de prudencia y freno de ellos mismos para controlar todas las fases del grupo. De hecho, han tocado en el Sonorama, compartido cartel con nombres como Arde Bogotá, tan de moda, pero parece que quisieran ejercer el privilegio de vivir esta etapa musical desde el perfil bajo. Y eso les permite conectar presente y pasado sin conflicto y, por ejemplo, que haya ocurrido ya que la parte activa de Supersubmarina esté en el escenario tocando con Melifluo y abajo, viéndoles, el resto del grupo. «No podría ser de otra manera. Es que somos amigos. Y el grupo comenzó por la amistad», asegura. Esto es, un grupo de amigos que surgieron en Baeza y dieron un golpe sobre el tablero musical hasta convertirse en referencia.

Desde aquel accidente, un 14 de agosto de 2016 mientras regresaban a casa después de un concierto en Valencia, la memoria musical de Supersubmarina ha estado siempre presente en multitud de listas de éxitos actuales. Pero no ha habido especulación sino la lógica preocupación por recuperarse. «Supersubmarina puede volver. Eso sí, tiene que darse la circunstancia de que estemos bien», indica Juanca.

Tiene Melifluo una canción que se titula: Lo que tenga que pasar. Y es el mejor resumen de esta historia que continuará.