Reconocimiento a dos publicaciones de la ULE

La Universidad de León brilla en el panorama editorial español. La Unión de Editoriales Universitarias Españolas ha reconocido dos obras editadas por el Servicio de Publicación en los XXVIII Premios Nacionales de Edición Universitaria por su excelencia y capacidad de comunicar ciencia y cultura de manera innovadora y atractiva. Dos premios que han sido recogidos en Zaragoza por la rectora, Nuria González, y el vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Transformación Digital, Ramón Ángel Fernández, y que premian una forma de trabajar que cuida los detalles, la innovación y entiende la edición como una manera de hacer visible el conocimiento. «Ambos reconocimientos reflejan el compromiso del Servicio de Publicaciones», destacó la rectora.