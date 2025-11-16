‘Descrifrando a Hermida’ entra en el mito imbatible del comunicador

Publicado por Fermín Cabanillas Madrid Creado: Actualizado:

El productor José David Díaz, responsable de sacar adelante «Descifrando a Hermida», ha asegurado que el documental sobre Jesús Hermida, que abre el 51 Festival de Cine Iberoamericano de Huelva «no es una biografía, sino que va mucho más allá» a la hora de contar la historia del personaje.

Producido por Womack Studios, Blue House Films y Te lo Garantizo Producciones, junto a RTVE, el director, Esteban Magaz, ha contado, entre otros, por el influente del arte Antonio García Villarán, autor del cartel, y grandes nombres del periodismo y la televisión, como Iñaki Gabilondo, Rosa María Calaf, Andreu Buenafuente, Nieves Herrero, Carlos Garcia-Hirschfeld, Pedro Piqueras, Irma Soriano y Belinda Washington.

Díaz ha concretado que cuando plantearon la película sabían que no podían «hacer algo al uso, un documental hagiográfico biográfico repasando la carrera solamente», sino que había que ver «las diferentes aristas que ofrecía Jesús, tanto en la pantalla como en la parte personal», e incluso de esa idea salió el título del documental, porque «se ha querido hacer un recorrido por su vida sin llegar a ser biográfico, pero conociendo al personaje más allá de la pantalla».

Para ello, se ha contado con testimonios «no solo de amigos, sino también de profesionales, y ha sido complicado, complejo, pero se ha dado con una cara de Jesús que poca gente conoce», e incluso para el propio productor, natural de Huelva como Hermida, ha sido «un reto personal, porque se trata de alguien que vivía en mi barrio de pequeño, del que mi familia me hablaba».

Y todo comenzó como una anécdota, porque Díaz trabajó en el documental de otro profesional ligado a Huelva, Manolo Summers, y cuando estaba viendo una versión todavía sin terminar, pensó «que de Jesús Hermida no se había hecho nada», y esa misma tarde comenzó a pensar en el proyecto.

Esteban Magaz (Isla Cristina-Huelva, 1973) se ha puesto al frente del proyecto, que arroja «nuevas luces sobre el gran mito de la comunicación en España», el hombre que narró a los españoles la llegada del hombre a la luna y que inventó «una manera única e incontestable de hacer periodismo».

Onubense, de origen humilde, la vida de Hermida es el relato de superación de un profesional que logró brillar «sin abandonar sus convicciones y mostrando una inquebrantable vocación por «contar historias y comunicarse con la gente».

Sin embargo, el documental va más allá de sus logros profesionales del periodista fallecido hace ahora 10 años, indagando en su infancia y juventud, en su vida fuera de los focos, y desentrañando los rasgos de su personalidad y del personaje, al cabo, de una forma de ser y de estar en el mundo que le convirtieron en uno de los más singulares comunicadores del periodismo en España.