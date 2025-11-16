'The White Lotus' dispara las búsquedas de lorazepam

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

Un estudio reciente dirigido por investigadores de la Universidad de California en San Diego (Estados Unidos) ha descubierto que la representación del uso de lorazepam en la serie ‘The White Lotus’ estuvo asociada con un aumento en las búsquedas de Google sobre el medicamento, incluidas las consultas relacionadas con su adquisición en línea. El estudio se publica en ‘Jama Health Forum’.

Durante la tercera temporada de la exitosa serie de televisión ‘The White Lotus’, el personaje de Victoria Ratliff toma lorazepam, un ansiolítico recetado para combatir su ansiedad social e insomnio. El uso ocasional de esta potente benzodiazepina —a menudo combinada con vino blanco— la lleva a comportarse de forma extraña, arrastrando las palabras y quedándose dormida durante la cena.

Los resultados del estudio sugieren que el programa generó 1,6 millones de búsquedas más de lorazepam durante un período de 12 semanas de lo que cabría esperar normalmente para ese mismo período. Este aumento de interés no se observó en otras benzodiazepinas de prescripción común, como el alprazolam y el clonazepam, que no se mencionaron en el programa. «Es un fenómeno realmente interesante cómo los medios de entretenimiento pueden reflejar e impulsar el comportamiento humano», reflexiona el autor principal, Kevin Yang, médico residente del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la UC San Diego.

El estudio también analizó las búsquedas sobre cómo y dónde adquirir lorazepam en línea. «También observamos un aumento significativo en las búsquedas relacionadas con la adquisición de lorazepam», plantea el doctor Eric Leas, autor principal del estudio, profesor adjunto de la Escuela de Salud Pública y Ciencias de la Longevidad Humana Herbert Wertheim de la UC San Diego. «Esto demuestra que podría haber un grupo de personas que realmente desean averiguar cómo obtener ese medicamento en línea».

Durante el transcurso de la temporada, Victoria Ratliff le ofrece lorazepam a su esposo Timothy, quien finalmente roba sus pastillas y desarrolla una dependencia al medicamento en medio de una crisis financiera personal. «No sólo lo tomaba sin receta, sino que además lo combinaba con alcohol, lo cual sabemos que es muy peligroso», advierte Yang. «Para el tratamiento de la ansiedad, el lorazepam se suele recetar a corto plazo porque su uso prolongado puede generar tolerancia, dependencia y abuso. Los estudios han demostrado que casi una de cada cinco personas a las que se les recetan benzodiazepinas termina abusando de ellas».

Esto es preocupante porque, según Yang, el programa hizo hincapié en los beneficios del uso de lorazepam, no en los riesgos potenciales, como la dependencia, la depresión respiratoria y el deterioro cognitivo. «En realidad no mostró ninguno de los efectos adversos que podrían derivarse de tomar demasiado o de interrumpir el tratamiento de repente», destaca el experto.

Yang recomienda que la industria del entretenimiento y los productores de programas tomen nota del impacto potencial del consumo de drogas representado en el comportamiento de los espectadores y desarrollen buenas prácticas en torno a este tipo de contenido, que podrían incluir advertencias al principio y al final de cada episodio. También recomienda que los motores de búsqueda proporcionen advertencias informativas cuando las personas busquen información sobre cómo obtener la droga en línea, centrándose en información precisa y basada en evidencia, así como en recursos de apoyo.

Asimismo, Yang sugiere a los espectadores adoptar un enfoque escéptico al buscar información en línea. "Mi sugerencia es que no se crean todo lo que ven en los medios, ya sea en televisión, cine o música", indica. "Solo muestran un aspecto del medicamento y que existen posibles efectos secundarios. Pero, en definitiva, cuando se trata de medicamentos, es importante hablar con el médico".