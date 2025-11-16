Botines acoge el cinefórum de «Las bostonianas»

Publicado por Redacción Lón Creado: Actualizado:

El Museo Casa Botines Gaudí albergará este martes a las 19.00 horas el cinefórum de la película «Las Bostonianas». Esta actividad es la última de las programadas en el marco de la exposición «La Conquista del Voto». Además, en esta ocasión, la película se proyectará en la sala de la exposición. El acceso al cinefórum es libre por la puerta principal del Museo.

«Las Bostonianas», del director James Ivory, aborda de forma sensible y precisa las luchas del sufragismo femenino en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Al finalizar el visionado de la película habrá un coloquio en el que se explorarán sus vínculos con los contenidos de la exposición: el papel de las pioneras, las estrategias del movimiento sufragista y los debates que acompañaron la llegada de nuevos derechos.

