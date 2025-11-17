Hacen, juntos, arte para el espíritu. Dos jóvenes leoneses han trasladado a materia su pasión por la Semana Santa leonesa. Juan Gómez Rodríguez y Pablo Ampudia Conejo imprimen la devoción leonesa. Lo hacen en Pasión Impresa León, una iniciativa que nació en el garaje de la casa de Juan Gómez y que este estudiante de oposiciones a la Guardia Civil y su amigo, estudiante del doble grado de Historia e Historia del Arte, pusieron en marcha en el mes de marzo.

Papones de toda la vida, de Angustias y del Dulce Nombre, Juan, y de las Siete Palabras, Pablo, comenzaron este proyecto un mes antes de la Semana Santa de este año, dicen que «con mucha confianza pero sin esperar en absoluto la gran repercusión y acogida que ha tenido».

Su objetivo, y su gran preocupación desde el principio, ha sido hacer un trabajo detallado, con exactitud y perfección. Que no se les escapara ni un detalle, ni un rasgo, ni un gesto. Para ello, dedicaron inicialmente una fase de estudio e investigación. Su primera obra fue el Ecce Homo de la Redención. «Desde siempre ha sido de nuestras mayores devociones», explican. Un reto, pues la talla magnífica que procesiona la cofradía de la Redención de León se atribuye a la Roldana, la gran imaginera.

Este fin de semana han mostrado en el patio enladrillado del Museo Diocesano y de la Semana Santa, bajo su cúpula de cristal, una reproducción fiel de esa talla y otras que León devociona. Lo hicieron en la Feria Essar Solidaria, donde plasmaron su arte en la reproducción fiel de la Virgen del Mercado y otras imágenes de la Pasión leonesa.

Parte de la obra de Juan Gómez Rodríguez y Pablo Ampudia Cornejo.DL

El método de trabajo de Gómez y Ampudia es exhaustivo. Realizan entre entre mil y 2.000 fotografías por figura. A través de fotogrametría crean una primera malla 3D que pasa por un proceso de edición y refinamiento digital para lograr la exactitud en el modelo. Es, explican, el paso más largo y tedioso. Listo el modelo, se introduce en la impresora 3D de resina. Aguardan todavía entre 4 y 9 horas de trabajo. Luego, se procesa y se cura con luz ultravioleta. Y lo hacen con dos acabados posibles.

Así es como Juan y Pablo trasforman el espíritu en materia y su devoción en arte, fusionando la tradición y la esencia leonesa de la Semana Santa con técnicas actuales para una Pasión de nuestro tiempo.

Un manera de preservar con fidelidad el patrimonio religioso y ponerlo al alcance de todos. Hacer fe del 3D. La alianza sagrada y ancestral entre la devoción y el arte.