Escuelas rurales de León: una herencia en riesgo

El patrimonio escolar leonés es tan amplio como desconocido, y Mayo con Promonumenta se ha volcado en difundirlo y preservarlo.maría fuentes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

A las escuelas rurales se debe «el progreso de sus alumnos, convertidos de adultos en profesionales relevantes y activos para el desarrollo de su tierra». Sin embargo, a pesar de ser bienes de alto valor patrimonial, están en peligro. A la categorización, puesta en valor y preservación ha dedicado buena parte de su trabajo la catedrática Emérita de la Universidad de León Isabel Cantón Mayo, un trabajo que hoy expone de la mano de Promonumenta a partir de las 19.30 horas en el Salón de Actos del Ayuntamiento de León (entrada por la calle Alfonso V).

Cantón ha defendido reiteradamente la preservación de este patrimonio disperso, que en otros países se ha sumado a los 'lugares de la memoria'.

Ahora Promonumenta reivindica, de su mano, la necesidad de incorporar plenamente las escuelas rurales y su memoria al catálogo del patrimonio cultural leonés. Bajo esa premisa, con motivo de la celebración del Día Internacional del Patrimonio, organiza la conferencia de esta tarde.

Con el título El patrimonio escolar en León: conservación, memoria y puesta en valor la ponente presentará múltiples casos y ejemplos, muchos de ellos inéditos, que abarcan tipologías escolares poco conocidas como las escuelas de indianos, las escuelas de torre y peineta o palaciegas, las escuelas fortaleza, las arcas de las tres llaves, así como los arquitectos y maestros que las proyectaron y dieron vida.

La conferencia, señalan desde Promonumenta, tiene como objetivo dar visibilidad a un patrimonio escolar leonés tan amplio como desconocido, formado tanto por elementos tangibles —edificios, mobiliario, recursos pedagógicos o materiales históricos— como por un vasto universo intangible, compuesto por prácticas educativas, valores comunitarios, memorias, arraigos y narrativas intergeneracionales.

Este legado, recalcan, recuperado a partir de archivos, documentos, testimonios orales y trabajo de campo, constituye una parte esencial de la historia social y cultural de la provincia, y reclama hoy una atención seria para su conservación, protección y dignificación. Este rico y variado patrimonio escolar, a pesar de su relevancia histórica, concluyen, ha sido con frecuencia relegado o infravalorado, especialmente frente al análisis de otros elementos muy estudiados de la cultura material leonesa como molinos, palomares o canales tradicionales.

Cantón ha llevado ya a cabo el estudio pormenorizado de las escuelas rurales por ejemplo del Valle de Jamuz, para conocer «el inicio, el esplendor de su desarrollo y la lenta e inexorable pérdida de las mismas».

Un proceso que bien podría generalizarse al conjunto del patrimonio escolar de la provincia, en el que destaca su evolución desde los primeros tiempos del pasado siglo, cuando se instauró el «modelo de escuela colmena», para la recogida de los pequeños y el abordaje de su primera instrucción. Se hacía en edificios «precarios y dispares, carentes de condiciones».

Más tarde se pasó a la que denomina 'escuela fábrica', en la época de escolarización masiva que llevó también a la estandarización de los edificios que se destinaban al fin educativo. Fue entonces cuando la enseñanza y sus recursos se volcó en la alfabetización plena. Las escuelas más moderas son del tipo 'escuela chalé', mejor dotadas y con una educación más personalizada.