Laura Tabarés gana con 'Montañas Raras' la beca Nudo/Knots

La quinta edición de la beca artística Nudo/Knot, convocada por el Instituto Leonés de Cultura (ILC) y la Fundación Cerezales Antonino y Cinia (Fcayc), ha sido otorgada a la artista leonesa Laura Tabarés por el proyecto «Montañas raras», sobre las prospecciones de tierras raras llevadas a cabo en la década de los años setenta en el Bierzo Alto y los Ancares.

De entre los 87 proyectos recibidos fueron seleccionados seis para la fase final de la convocatoria que, en la presente edición, planteaba la montaña como eje principal de trabajo.

En concreto, el proyecto ganador se centra en una investigación fílmica que indaga en las primeras prospecciones de tierras raras (donde conviven minerales, tecnologías y mitologías locales) en relación con el hallazgo de un ídolo prehistórico realizado en la misma zona por una alumna de la maestra rural y escritora Felisa Rodríguez.

El proyecto tiene como punto de partida dos sucesos ocurridos en los años setenta en el noroeste de León: la primera prospección de tierras raras (el actual mineral estratégico) y el hallazgo por parte de una niña de un ídolo arqueológico vinculado a un castro minero o «corón» de hace 3.000 años.

La investigación propone, a través de un imaginario subterráneo, acceder a estos umbrales físicos abiertos entre cuencas y laderas, entre lo imaginado y lo vivido. El proyecto se basa en el programa pedagógico ecologista y el marco literario de arqueología especulativa de la maestra Felisa Rodriguez, según ha informado en un comunicado la Diputación de León.

De este modo, «Montañas raras» se construye a través de recorridos colaborativos y espacios de creación colectiva. Entre ellos, salidas de campo a ruinas industriales, recogida de sonidos reales o la creación de otros nuevos a través de materiales encontrados y talleres de cocreación tridimensional.

La investigación de Laura Tabarés culmina con la producción de un audiovisual que se presentará al concluir su residencia de investigación en Fcayc y en el ILC y posteriormente se difundirá en festivales, exposiciones y muestras de arte contemporáneo.

El jurado de la beca Nudo/Knot 2025 ha estado compuesto por la coordinadora general de FCAYC, Zaida Llamas Álvarez; el responsable del área de Sonido y Escucha de Fcayc, Luis Martínez Campo; el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio y vicepresidente del ILC, Emilio Manuel Martínez Morán y el coordinador de Proyectos del ILC, Emilio Gancedo Fernández.

La investigación, que tendrá una duración de ocho meses, cuenta con una dotación de 8.000 euros para su desarrollo, así como ayudas al transporte, el alojamiento y la manutención. La artista, que llevará a cabo su estudio a través de cuatro estancias, contará con el seguimiento del equipo de Fcayc y del ILC.