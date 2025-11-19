El éxito de La productora berciana Mil Ojos Producen

Publicado por Efe León Creado: Actualizado:

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha resuelto la convocatoria de subvenciones de 2025 destinadas a financiar la preproducción, producción y distribución de largometrajes, documentales y ficción, así como pilotos de series de animación y televisión, con un importe total de 325.000 euros para diez proyectos. Según publica el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), esas ayudas, que se conceden tras la valoración de la Comisión competente, buscan reforzar la industria audiovisual en la Comunidad, apoyando proyectos con calidad artística, viabilidad técnica y capacidad de difusión cultural.

Entre los beneficiados figura el largometraje documental 'Dejarse llevar', de la productora berciana Mil Ojos Producen S.L., que ha obtenido la mayor puntuación y una ayuda cercana a los 35.000 euros. Otros proyectos destacados son 'Rituales funerarios de los muertos recientes', impulsado por Marino García Fernández y La Fragua, así como las ficciones 'Divino Tesoro', 'Voy contigo' y 'Trinchera', que completan el reparto de ayudas.

También se apoyará la ficción 'Las locas del Obelisco', de Contracorriente Producciones S.L., y el documental 'Bruce Springsteen: Greetings from Peralejos', dirigido por Arturo Dueñas Herrero, ambos con subvenciones superiores a los 38.000 euros. La lista incluye además títulos como 'Y así seguirán las cosas', coproducción entre Gariza Produkzioak S.L. y YASLC Film AIE, y 'Julio Llamazares: Paisaje, espejo y memoria', que contará con la participación de El Grifilm S.L. y Nieva Films S.L.. La convocatoria exigía una puntuación mínima de 55 puntos (45 en pilotos de animación) y requisitos como la duración mínima y la condición de productor cinematográfico