Raquel del Val presenta en concierto 'Cantos a mi tierra'

Raquel del Val es licenciada en Derecho por la ULE y máster en Investigación Musical por la Universidad Internacional de Valencia.dl

Raquel del Val presenta La tradición popular en el piano virtuoso. Cantos a mi tierra, este jueves 20 de noviembre en el Teatro El Albéitar. La actuación darça comienzo a las 20.30 horas y el precio de las entradas es de 4 euros, con el consiguiente descuento de un cincuenta por ciento para los miembros de la comunidad universitaria.

En el contexto del Romanticismo los compositores españoles comienzan a explorar una identidad musical propia, recurriendo a las raíces populares del país para nutrir un lenguaje pianístico cada vez más propio. La influencia de las escuelas europeas del piano virtuosístico de finales del siglo XIX se combina con elementos característicos del folclore hispano, como giros melódicos ornamentados, ritmos de danza regionales y modos armónicos propios de la música tradicional. El público romántico, ávido de emoción y virtuosismo, impulsa la creación de obras técnicamente exigentes, pero cargadas de color local y expresividad. El piano virtuosístico se convierte así en una herramienta para narrar lo nacional desde lo íntimo, evocando paisajes, costumbres y sentimientos ligados a nuestra tierra.

El programa se compone del siguiente repoertorio: Farruca, de José Muñoz Molleda; Zortzico y Pasacalle, de Joaquín Larregla; De Romería, de Evaristo Fernández Blanco; Bulerías, de Miguel Berdión; La Tarara, de Antonio José; Intermedio de Hispania, de Pedro Blanco; Chupinazos, de Fernando Remacha; La copla intrusa, de María Rodrigo; En la Feria de Sevilla, de Isidoro Hernández; La Muñeira, de Manuel Martí; Souvenirs d'Andalouise, de Louis M. Gottschalk y ¡Viva Navarra! (Jota de concierto), de Joaquín Larregla.

Concertista leonesa de trayectoria internacional, Raquel del Val obtuvo el Título de Profesor de Piano de Grado Medio a los 13 años de edad, siendo becada a los 14 por la Doral Chennings School de Nueva York. Alternó sus estudios de Derecho con los de Grado Superior de Piano.