'Es el Campo de Castilla y León', desde Villadangos

El programa de esRadio Castilla y León Es el campo de Castilla y León se emitió durante la jornada de ayer, miércoles 19 de noviembre, desde la sede principal de la Comunidad de Regantes de Villadangos del Páramo, y contó con la asistencia al mismo de María González Corral, consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León. Raquel Mateo, presentadora de Es El Campo de Castilla y León, moderó el encuentro celebrado en tierras leonesas.

Junto a la consejera de Agricultura el programa radiofónico también reunió en torno a sus micrófonos a Francisco Fernández (CEO de Iriego); Luis Javier Jáñez, presidente de la Comunidad de Regantes del Páramo; y Florencio Carrera, director general de EsRadio. Es El Campo de Castilla y León es el único programa dedicado monográficamente al campo de la Comunidad, y se emite a través de las 18 frecuencias de radio de esta cadena. En concreto, el programa emitido ayer se realizó en el Salón de Actos de la Comunidad de Regantes de Villadangos del Páramo. En el programa participaron también César Pan, presidente de la Comunidad de Regantes de Villares; Julio Carnero, presidente del Sindicato Central y Eloy Bailez, presidente de Ferduero. El programa contó con la asistencia de numeroso público de la zona de nuevos regadío.

Es El Campo de Castilla y León es el mejor repaso informativo actual al sector primario y la información del sector agroganadero. Es además el programa del campo de Castilla y León más veterano de la radio en la Comunidad. Raquel Mateo dirige y presenta este espacio en el que se analiza la actualidad del sector agrario de Castilla y León.

Todo sobre el campo

La agricultura, la ganadería, la riqueza natural y el medio ambiente es la base de este espacio en el que también se abordan curiosidades sobre el lenguaje propio del medio rural, la predicción meteorológica de la semana o la actualidad informativa del sector. El porgrama se emite todos los miércoles, de 19.30 a 20.00 horas. Por supuesto, con la opción del que programa sea seguido a través de las nuevas tecnologías y redes sociales, que en el caso de Es El Campo de Castilla y León son a través de la cuenta de Twitter @esRadio_CyL y el hastag #EsElCampoCyL.s.