Hamlet llega a Espacio Vías con su imparable sonido 'Inmortal'

Hamlet es la propuesta sonora de este viernes en Espacio Vías. El grupo saltará al escenario a las 22.00 horas, como parte de su gira Inmortal Tour. Sobre Hamlet está ya prácticamente todo escrito y dicho: es una banda que sigue sus instintos más profundos, saltando al vacío en cada uno de sus pasos, sin miedo a nada, ni a nadie. El grupo no persigue ninguna moda, sólo se deja llevar por sus sentidos más salvajes, una característica fundamental que ha marcado el sello de su autenticidad como banda.

Incuestionablemente, a día de hoy, el grupo sigue permaneciendo como una de las bandas con el directo más potente y explosivo de todo el panorama metalero nacional e internacional. Las canciones de Hamlet, en concierto, toman una nueva dimensión que es muy difícil de describir si no se ha tenido la oportunidad de poder disfrutar del show de la banda.

Después de más de seis años desde que se publicara su último trabajo «Berlín", la banda reanuda su actividad discográfica con su esperado nuevo disco, «Inmortal». Una nueva compilación de diez canciones, en las que el grupo se adentra en sus sonidos m´s personales y que pueden evocar a algunos de sus álbumes más emblemáticos de su carrera como «Insomnio» o «El Inferno».

Pero, por otro lado, también introduce nuevos elementos y sonidos que sorprenderán a los oyentes.