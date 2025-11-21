Sesenta años de la Capilla Clásica

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Capilla Clásica de León celebrará en 2026 el 60 aniversario de su primer concierto, que tuvo lugar en abril de 1966, y este sábado, día 22 de noviembre, inicia un calendario de actividades en el día de la patrona de la música, Santa Cecilia. Será a las 20.00 horas en la iglesia de San Martín, con una actuación con entrada libre hasta completar el aforo. El veterano coro leonés ha preparado un programa que incluye un recorrido por la música coral, desde el Renacimiento hasta la actualidad, con un recuerda al que fuera uno de sus directores, el compositor gallego afincado en León, Ángel Barja.

La Capilla Clásica acumula cientos de actuaciones por toda la geografía nacional, donde ha alcanzado diversos premios, y también en algunos países europeos. Su origen se fecha en 1965, concretamente el 22 de noviembre, día en el que tuvo lugar su primer ensayo. Esa es la razón por la que se ha elegido esta fecha para iniciar los actos de su 60 cumpleaños. Elena Fernández Delgado dirige desde 2012 la Capilla Clásica, que fundó Adolfo Gutiérrez Viejo en 1965 y sucesivamente tuvo como directores a Ángel Barja, Fernando García Pérez y José Zaldo, y en algunas ocasiones a José María Álvarez, maestro de Capilla de la Catedral de Astorga.

repertorio excepecional

Entre las piezas que interpretarán se encuentran Ay linda amiga (Anónimo, siglo XVI), Amor que me cautivas (Thoinot Arbeau, 1519-1595), Más vale trocar (Juan del Encina, 1469-1530), Hoy comamos y bebamos (Juan del Encina, 1469-1530), Vanse mis amores (Poema de Gil Vicente, música de Ángel Barja), En esta montaña (Texto de Lucas Fernández, música de Ángel Barja), Por el montecico sola (Poema de Lope de Vega, música de Ángel Barja), Veo las ovejas (Ángel Barja), Con el viento que corre (Poema anónimo del siglo XVI, música de Ángel Barja), No te asomes, mocita (Popular leonesa, armonizada por Ángel Barja),, Eras alta y delgada (Popular, armonizada por Ángel Barja), Río arriba, río abajo (Popular, armonizada por Ángel Barja), Viva la montaña (Popular, armonizada por Ángel Barja), Ukuthula (Tradicional zulú), Muusika (Juhan Liiv 1864-1913, Pärt Uusberg 1986), y Evening rise (Tradicional de los nativos americanos, con arreglo de Meinhard Ahsohn).

Nacida el 22 de noviembre de 1965, su fundador y primer director fue Adolfo Gutiérrez Viejo. En abril de 1992 se hace cargo de su dirección José Zaldo García, teniendo como primer objetivo dar a conocer la polifonía española del siglo XVI, ampliando posteriormente su repertorio con obras de Bach, Mozart, Beethoven… Está en posesión de los primeros premios de polifonía obtenidos en los Certámenes Nacionales de Torrevieja, Mieres, San Vicente de la Barquera y IV Premio Internacional en Arezzo (Italia); premio Ritmo o Premio Especial de la Dotación de Arte Castellblanch, entre otros muchos reconocimientos.