Cine que lleva el nombre de León a las pantallas

Hay cine que viene con nombre de León. No digamos, por ejemplo, el de Néstor López, pese a su juventud el más laureado del sector, que parece que todo lo que toca lo convierte en Goya. Y aunque es un autor, productor e impulsor en general de luces largas, de temáticas globales que no tienen fronteras, sí tiene ese cortometraje, Polígono X, que le devuelve a su origen leonés. Ahora, gracias a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, habrá proyectos que con León como origen tendrán la oportunidad de pasar a las pantallas que es el mejor lugar para llegar lo más lejos posible. Marino García Fernández, Chema Sarmiento, Mil Ojos Producen o el proyecto de El Grifilms que tiene como argumento los lugares de Julio Llamazares tendrán ayudas del gobierno autonómico y podrán convertirse en realidad. El Bocyl publicó esta semana la resolución de Cultura, de la convocatoria de subvenciones correspondientes a 2025 destinadas a financiar la preproducción, producción y distribución de largometrajes, documentales y de ficción, y pilotos de series de animación y de televisión. Ayuda que se suma a la que se concedió para la realización de cortometrajes.

Así, Mil Ojos Producen S.L., con su Dejarse Llevar, largometraje documental, recibirán 34 795 euros gracias a la puntuación recibida de 87,5. También, El Grifilm S.L. (compromiso de ejecución 50 por ciento) y Nieva Films S.L. (compromiso de ejecución 50%) obtienen ayuda para Julio Llamazares: paisaje, espejo y memoria, un largometraje documental de 19 900 euros por los 78 puntos obtenidos. Se añade que de acuerdo con el compromiso de ejecución que se indica: un 50% para cada beneficiario). También en coproducción, Marino García Fernández (compromiso de ejecución 30%) y La Fragua (compromiso de ejecución 70%) contarán con 37.341 euros para Rituales funerarios de los muertos recientes, largometraje documental. Igualmente, el reparto según el porcentaje mencionado. Obtuvieron 77 puntos. Y el proyecto en marcha de Chema Sarmiento, célebre realizador de filmes como El filandón, participa también con Impromptu Producciones Cinematográficas S.L. con su próxima película Divino Tesoro, largometraje de ficción que recibe 37.098,55 euros gracias a una puntuación de 76,5. Ya en octubre del año pasado estuvo Chema Sarmiento en León realizando varios castings para el filme.

Respecto a los datos generales de las ayudas, ambas líneas de apoyo a las producciones audiovisuales tienen enorme importancia para la Comunidad, no sólo por la relevancia de la creación cinematográfica en el ámbito cultural, sino también por ser un instrumento determinante para la promoción de Castilla y León como territorio de rodaje y la atracción de producciones audiovisuales que se realicen en algún municipio de las nueve provincias, tal y como indican desde la propia consejería de Cultura. Con esta línea de ayudas la Comunidad pretende contribuir al fomento y producción del sector audiovisual que ha contado este año con una dotación presupuestaria de 325.000 euros, lo que supone un incremento de un 30 % del presupuesto.