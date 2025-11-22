San Feliz no se acaba nunca

Llega el fin de semana, y no uno, sino tres. Pero lo malo, que es lo bueno, es que durante la semana puede que haya otras dos o tres citas con los libros, que es más con los autores y es sobre todo un elogio a la creación. San Feliz de Torío. Factor Espacio San Feliz y La Casona son el toma y daca de la cultura en un pueblo que enciende un faro que alumbra hasta la ciudad.

Héctor Escobar puso en marcha esta idea que es algo así como ocupar la cultura sin necesidad de ninguna k, y con la colaboración imprescindible del ayuntamiento, con su alcalde, Miguel Flecha, a la cabeza. Y no da tiempo a más porque llegan los acontecimientos. Hoy mismo. Sábado. A las 12.30 horas en La Casona se presentarán y habrá lectura de poemas de los poemarios Vomitei deus, de Branca Trigo Cabaleiro, y Otra cortesía, de Javier Yámiz Ciriza, que estarán acompañados por Juan Álvarez Iglesias. Nace esta nueva colección Horizontes, de jóvenes poetas, dirigida por Juan Álvarez Iglesias y al cuidado de Eolas ediciones. También el sábado, a las 18.30 horas, la periodista y escritora Marta Robles presenta su última novela Amada Carlota, en diálogo con Luis Artigue. El acto será en La Casona de San Feliz de Torío dentro del ciclo Bienvenido Mr. libro que organiza Factor Espacio San Feliz.

Ya en domingo, a las 12.30 horas, en La Casona de San Feliz de Torío, presentación del libro El universo femenino de Felipe II, de Antonio Martínez Llamas, acompañado por Ricardo Chao.