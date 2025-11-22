Carlos Bica, imponente solista a la guitarra en Eutherpe

La Sala Eutherpe acoge este domingo un concierto de una calidad excepcional con la presencia del guitarrista brasileño afincado en España Carlos Bica, que además celebra su 50 cumpleaños. Y junto a él como invitada, la soprano argentina Rosana Schiavi. El concierto comenzará a las 19.30 horas.

Carlos Bica desarrolla una intensa actividad como intérprete en los países de América Latina y Europa. Es también un gran investigador de la historia y repertorio de su instrumento. Ha grabado cedés y deuvedés con obras de los compositores más importantes de América Latina y compositores de la música renacentista y romántica por América y para diversos sellos, además de ser solista en la temporada de conciertos con las Orquestras Filarmónica Brasileña, Belle Epoque y Ospa.

Tiene innumerables recitales multimedia, como solista y músico de cámara, conjugando artes como la danza, la pintura y la poesía con la música.

Sus giras internacionales lo han llevado a instituciones musicales importantes: La Sala Cecilia Meireles de Río de Janeiro, el Teatro Colón y el Centro Cultural Kichner de Buenos Aires, el Teatro São Pedro de Porto Alegre, el Teatro 1 de Mayo de Santa Fe, el Teatro Almagro de España, la Iglesia de Sarria de Barcelona, la Iglesia de Santiago de Madrid, la Iglesia de San Sebastián de Toledo, la Fundación Eutherpe de León, el Teatro España de Ibiza, el Centro cultural Ronda de Madrid y Barcelona, el Auditorio Pedro Almodóvar de Puertollano, el centro Niemeyer de Asturias, la embajada de Brasil en París, entre otros muchos lugares.

Rosana Schiavi es egresada de la Escuela Superior Música de Paraná, Entre Ríos. Realiza un Perfeccionamiento Intensivo con Fenicia Cangemi. Profesora de la Maestría de Cantantes Egresados del Instituto del Teatro Colon y de la Universidad de Cuyo, estudia un máster en canto en el Conservatorio de Maastricht, Holanda, y en Hochschule für Musik Karlsruhe, Alemania, grado y máster en canto egresando con mención especial, en la clase del Prof. Klaus Kern.