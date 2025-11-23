La Capilla Clásica llena San Martín

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Capilla Clásica de León celebró este sábado sus 60 años de actividad musical con un concierto en la iglesia de San Martín. Una forma de recordar seis décadas desde aquel primero que tuvo lugar en abril de 1966. Con este acto inicia un calendario de actividades en el día de la patrona de la música, Santa Cecilia.

El veterano coro leonés interpretó un repertorio formado por la música coral, desde el Renacimiento hasta la actualidad, con la memoria presente de uno de sus directores, el compositor gallego afincado en León, Ángel Barja. La Capilla Clásica acumula cientos de actuaciones por toda la geografía nacional, donde ha alcanzado diversos premios, y también en Europa. Su primer ensayo: 22 de noviembre de 1965.