«El lema perfecto del museo sería: hagámoslo juntos»

Su himno podría ser aquel With a Little Help From My Friends de Los Beatles porque todo esto es una cuestión de buen gusto por todas partes. Gusto por el arte, por la cultura, por las exposiciones, conferencias, en definitiva el encuentro como hecho cultural. Y de manera bidireccional si se da con todas las consecuencias en algún lugar es en Museo Casa Botines y su público pero en especial con Amigos del Museo. José María Viejo, director general de Fundos y del Museo Casa Botines, el museo de Antonio Gaudí más grande del mundo, afina un poco más y lo clava: «El lema perfecto del programa Amigos del Museo sería: Hagámoslo juntos», dice. Comenzaría así un paseo por el universo Gaudí en Casa Botines sintonizado bajo la clave de la complicidad.

José María Viejo considera este programa una de las grandes apuestas de Casa Botines y el hecho de que la cifra de amigos del museo ya ronde los 200 miembros es la prueba de que la respuesta también se encuentra al mismo nivel. «Se trata de acceder de forma ventajosa además sentirse copartícipe de las actividades que llevamos a cabo. Siempre hemos querido ser un museo internacional pero sin dejar de atender a gente cercana», explica Viejo, que además ofrece las claves para que sea posible. «La palabra amigo, en este caso, está pefectamente usada. Porque están a la misma altura que el resto de visitantes y además participan de proyectos que crean ese vínculo», añade.

El otro punto de vista sería el de la propia naturaleza del Museo Casa Botines y lo que Fundos desarrolla para su puesta en valor, que se ha visto multiplicado en los últimos años desde que accedieron a su gestión. «Formamos parte de una dimensión cultural, de una comunidad humana y social», explica el director general en ese sentido. Y todo ello se traduce en que el programa de amigos del museo tiene su propia dimensión cultural y experiencial. Desde el acceso libre todo el año, la visita preferencial a las exposiciones, ofertas, sorteos y demás, las acciones que se les ofrecen hacen más que rentable el precio anual de 25 euros para Amigo del Museo o de 40 para Amigo del Museo Plus.

Los hechos son la mejor prueba de que este programa funciona y que la fascinación creciente de Casa Botines, de la obra de Gaudí, el centenario que llega y demás atractivos se traduce en el empuje de estos amantes de la cultura que han encontrado en estas actividades un aliciente más a su inquietud cultural. Almudena Arias, Cristina López y Mario Rodríguez son tres Amigos del Museo que demuestran que todo es una aportación recíproca, porque para los gestores del museo su presencia, participación y opinión es un patrimonio añadido al ya de por sí valioso de todo el conjunto arquitectónico y artístico de Botines.

«Yo lo recomiendo y lo hago y algunos entran en el programa. De las actividades que ofrecen me gusta mucho la idea de una exposición y una serie de actividades en torno a ella. En un principio, conferencias muy interesantes. Y ahora haber incluido películas, salidas por León y otras cosas me han gustado muchísimo. La actividad es muy variada», indica Almudena Arias, profesora de instituto, que ahora disfruta a pleno rendimiento de su afición activa por la cultura. Cristina López también es profesora de instituto. Corrobora su conexión con el programa cuando dice que «al final me hice Amiga del Museo Plus porque por un poco más tienes más actividades. Me interesa mucho lo que se hace, así como la revitalización que se ha llevado a cabo de todo lo que tiene que ver con Botines y Gaudí. Hay un equipo joven y dinámico y me gusta lo que hacen. La visita el día antes incluso de la presentación de una exposición está muy bien. Y me gustan los conciertos. Que nos inviten al cumpleaños de Gaudí es una cosa muy bonita», asegura.

Para Mario Rodríguez, vidriero al frente de Grisallas, «ser amigo del museo tiene su peculiaridad. Yo creo que Botines era como un gigante dormido. Todos pasábamos al lado de él y no mirábamos para él ni él para nosotros. Y aunque todo es muy profesional, ser amigo del museo tiene un aspecto de familiaridad que resulta muy atractivo, que te hace que te encante aún más Botines. Antes pasabas por delante y ni mirabas, y ahora te dan ganas de parar, incluso de entrar», explica.

Y esa es una de las claves del vínculo al que llegan los Amigos del Museo: ser parte de la suerte de tener a Gaudí en León.

Ser Amigo del Museo Casa Botines es alargar la experiencia de visitarlo. Y formar parte activa del programa general o las acciones paralelas a las exposiciones temporales. Como aseguran algunos de los que ya son amigos del museo, vivir el edificio, habitarlo y ser consciente y partícipe de lo que es para León Casa Botines. Y al máximo nivel, como indica una de las socias amigas del Museo, Almudena Arias: «A las visitas siempre las llevas a la Catedral, San Isidoro, San Marcos, pero ahora que conozcan Botines es igual de importante y de valor cultural», afirma. Por eso, si a través del programa se llega a más experiencias, el enriquecimiento se multiplica por un precio anual mínimo. Con el pack básico de Amigo del Museo se tiene acceso ilimitado a la exposición permanente en la modalidad de visita libre con audioguía. Pero también acceso gratuito a exposiciones temporales. Como la actividad de Museo Casa Botines es imparable, se ofrece el boletín digital exclusivo con información sobre las actividades y novedades del museo para estar al día. Y más: Pre-venta exclusiva para la reserva y compra de entradas para actividades, conferencias, talleres y más. Actividades exclusivas para Amigos del Museo, como visitas privadas, charlas y conferencias. 5 % de descuento en Casa Botines Store. Atención personalizada telefónica y en taquilla. 10% en la renovación de la membresía por cada nuevo amigo (acumulable hasta un máximo de 3 amigos por año). Promociones y descuentos especiales de nuestros socios colaboradores disponibles en casabotines.es.