El ballet mágico de La Cenicienta, en los Cines Velasco de Astorga

La espectacular producción del Royal Ballet de La Cenicienta, de Frederick Ashton, se estrena en cines de todo el mundo mañana martes, 25 de noviembre, a las 20.15 horas. Entre las salas a las que llegará se encuentran los Cines Velasco, de Astorga. En Castilla y León se proyectará, vía satélite desde Londres, también en Zamora (Multicines Zamora). En total, en España, llegará a más de 100 salas.

Filmada en directo en 2024, esta proyección especial en cines cuenta con Fumi Kaneko y William Bracewell en los papeles principales de Cenicienta y El Príncipe, respectivamente. Cenicienta regresó a los escenarios en 2023 tras una ausencia de más de 10 años con esta nueva producción, en la que un galardonado equipo creativo, impregnado de la magia del teatro, el cine, la danza y la ópera, aportó una nueva atmósfera al etéreo mundo de Cenicienta, con sus hadas madrinas y sus carruajes de calabaza.

El diseño del escenario es de Tom Pye (Mi vecino Totoro, premio Olivier al mejor diseño de escenario); el diseño de vestuario de Alexandra Byrne (Elizabeth: La edad de oro, premio Óscar al mejor diseño de vestuario); el diseño de iluminación de David Finn (Brokeback Mountain); el diseño de vídeo de Finn Ross (Los miserables, Frozen), y los efectos de Chris Fisher (Harry Potter y El legado maldito). La adaptación de Frederick Ashton Ashton se estrenó el 23 de diciembre de 1948.