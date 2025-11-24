Casa Botines presenta la novela 'El aprendiz de Gaudí'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El periodista y escritor Jesús Bastante presentará en León su novela El aprendiz de Gaudí, una historia de amor ambientada en los primeros años de la construcción de la Sagrada Familia de la que La Esfera ha publicado 2 ediciones, mañana martes 25 de noviembre, a las 19.00 horas, en Museo Casa Botines Gaudí (Acceso por calle Pilotos Regueral, Sala Semisótano), junto a Carlos Varela Fernández, conservador jefe de colecciones y exposiciones en el Museo Casa Botines Gaudí, en un acto organizado por Fundos.

Barcelona, segunda mitad del siglo XIX. La ciudad se expande más allá de los muros medievales y se abre al Modernismo. Antoni Gaudí comienza a elevar las torres de la basílica de la Sagrada Familia. Pau, criado en las calles, se convierte en uno de los discípulos predilectos del artista, con quien comparte los secretos del templo y de su arte. Allí conocerá a Rosetta, la sobrina de Gaudí, una enigmática joven, y sus vidas se entrelazan en una ciudad azotada por la desigualdad, los conflictos sociales y la crisis de una España encaminada a un incierto cambio de siglo.

Bastante, periodista especializado en información socio-religiosa y autor de una quincena de libros, firma El aprendiz de Gaudí, una fascinante novela de amor prohibido, poder y belleza.