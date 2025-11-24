Tom Gauld rebate a los negacionistas

Publicado por Sergio Andreu Barcelona Creado: Actualizado:

El historietista Tom Gauld juega con éxito en la liga del humor absurdo, o al menos en ese que parece combinar elementos que no casan, lo hace con la literatura y se atreve también con los misterios de la ciencia, un universo esquivo cuyos recovecos desentraña en la recopilación «Física para gatos».

Gauld ha pasado este noviembre de promoción por España en donde, parsimonioso y con flema escocesa, no ha tenido problemas al definirse como «amateur entusiasta» de la ciencia, aunque dejase de estudiarla en la escuela, y desvelar su no muy ortodoxa forma de trabajo: detectar los aspectos curiosos de la vida, «ese algo raro, ese pistoletazo» del que acaban brotando sus microhistorias.

A partir de esas ideas, lógicas o delirantes, surrealistas o pragmáticas, el dibujante va sumando (o restando) a sus tiras capas de ironía, paradojas, evidencias no tan evidentes o teorías de experimentos disparatados.

Todo con un estilo sencillo y en muchas ocasiones protagonizadas por unos monigotes, esquemáticos, pero capaces de activar la risa por la vía de lo imprevisible.

"Siempre preguntan: '¿Dónde está la materia oscura?' y '¿Qué es la materia oscura?' pero nunca '¿Cómo está la materia oscura'", se queja, tumbada en el diván, una extraña masa amorfa a su psiquiatra desde las páginas del libro. Así es el humor Gauld, marca de la casa, que persigue la sencillez de lo profundo.

"Busco reducir la tira a sólo lo que debe estar ahí. Menos es más", afirma en una entrevista con EFE, sobre el reto de concisión. Estas tiras de 'Física para gatos' (Salamandra Graphics) —también utiliza diagramas e ideogramas explicativos en sus viñetas— se publicaron originalmente en 'New scientist', revista que el dibujante veía de pequeño por casa —su abuelo era biólogo marino— y a cuyos responsables ofreció sus servicios, que, para sorpresa suya, aceptaron.

"Les escribí, sin pensarlo mucho, para ofrecerles hacer unas tiras. Me invitaron a reunirme con el editor, al que le habían regalado uno de mis libros para Navidad. Estaba entusiasmado con la idea y me encargó las viñetas", recuerda Gauld, no sin cierto temor, infundado, como se pudo comprobar luego, a que su humor no fuera bien acogido por los «colegas» de la revista. "¿Humor y ciencia? Desde fuera parece una combinación extraña. Pero supongo que son las combinaciones extrañas las que hacen el trabajo interesante, ¿no?".