Coronas navideñas en Tamaral

El próximo 12 de diciembre, los amantes de la decoración artesanal tendrán una cita especial en el Taller de Coronas Navideñas, una iniciativa que busca acercar la creatividad floral y el ambiente festivo a todos los públicos. El evento, organizado por la Asociación C. Tamaral Joven y con la colaboración del proyecto León Joven, se celebrará de 1.:00 a 20.00 horas en Alcázar de Toledo 4, 2ºA. Este taller práctico será impartido por Mamen Sabadell Floristas, quienes aportarán su experiencia en arte floral para guiar a los participantes en la creación de su propia corona decorativa. El curso tiene un coste de 35 euros, e incluye todo el material necesario, desde ramas y elementos naturales hasta detalles ornamentales típicos de la temporada.

Las plazas son limitadas, lo que convierte la inscripción en un paso imprescindible para asegurar la participación. El pago puede realizarse mediante transferencia al número de cuenta facilitado por los organizadores.

Más allá del aprendizaje técnico, el taller promete convertirse en un espacio de encuentro, creatividad y disfrute, ideal para quienes desean adentrarse en el espíritu navideño elaborando un objeto decorativo único y personalizado. Para obtener más información, los interesados pueden contactar al teléfono facilitado: 630410619.

Con actividades como esta, la Asociación C. Tamaral Joven continúa apostando por propuestas que fomentan la participación comunitaria y el desarrollo de habilidades artísticas, reforzando el vínculo entre tradición y juventud en estas fechas tan señaladas.