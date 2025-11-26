Restauración de la escultura 'Ventana de Luz'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Desarrollo Urbano, ha intervenido en la escultura Ventana de Luz homenaje a Maese Nicolás que se ubica en el paseo de La Condesa en la que se han realizado labores de mantenimiento y limpieza. La obra ganó en el año 1982 el certamen de escultura Ciudad de León convocado por el Ayuntamiento y la Diputación. Entre las actuaciones realizadas se han instalado dos nuevas bases pétreas y cerámicas más ligeras.