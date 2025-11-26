'Cuentos de Tokio', en el Velasco de Astorga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Cine Club Luz de Cine de Astorga ofrece una cita de las que merecen subrayado grueso: la proyección de Cuentos de Tokio (Tokyo Story, 1953), considerada por críticos de todo el mundo como una de las cumbres del cine japonés.

El pase tendrá lugar este miércoles 26 de noviembre, en el histórico cine Velasco, un espacio que se convierte —una vez más— en punto de encuentro para quienes buscan algo más que una simple sesión de tarde.

Dirigida por Yasujiro Ozu, uno de los grandes maestros del Japón clásico, esta película llegó a los cines en plena posguerra, cuando el país trataba de reconstruirse y redefinirse. En ese contexto, Ozu firmó un retrato íntimo, delicado y profundamente humano sobre la familia y el paso del tiempo. Nada estridente, todo decisivo.

El Cine Club Luz de Cine, comprometido desde su creación con acercar títulos esenciales al público de Astorga y su comarca, celebra así la oportunidad de compartir una obra imprescindible que, setenta años después de su estreno, sigue preguntándonos cosas que aún no sabemos.