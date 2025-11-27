Alberttinny, un Izal libre el viernes en el gran café

Alberttinny es el nombre artístico de Alberto Pérez, el reconocido guitarrista miembro de Izal uno de los grupos españoles más influyentes y destacados en el panorama musical nacional. El viernes recala en el escenario de El Gran Café, que vuelve a ver cómo artistas que pasaron por sus tablas, crecieron y llenaron estadios, de vez en cuando vuelven en formatos más personales y de más libertad creativa. El concierto dará comienzo a las 21.30 horas, con entrada entrada anticipada 15 euros y en taquilla 18 euros.

Su biografía señala que el extremeño, desde temprana edad mostró un gran interés por la música, iniciándose a los 9 años con la guitarra de forma autodidacta, hasta que en 2009, con 23 años viaja a Madrid y se matricula en la Escuela de Música Moderna. Fue entonces cuando a través de un anuncio, entra a formar parte de Izal, donde contribuyó con su virtuosismo y creatividad en cada una de las composiciones de la banda con la que alcanzó el éxito.

En un nuevo capítulo de su carrera, Alberttinny decide explorar su faceta de compositor en solitario, acompañado a los mandos de la producción por Santos&Fluren y por su amigo y también músico de Izal, Alejandro Jordá. Además, el camino de la composición de sus letras lo ha compaginado con la manufactura de algunas de las guitarras con las que contará en la grabación. Con una pasada trayectoria llena de éxitos cosechados y un futuro prometedor por delante, Alberttinny promete seguir demostrando su pasión por la música con este nuevo proyecto, con el que sin lugar a dudas, establecerá una conexión profunda con el público.

Con estos elementos en juego no hay duda de que el desenlace será de una calidad extraordinaria, y es que Alberttinny prepara una propuesta musical fresca y personal, donde el guitarrista y compositor deja patente su versatilidad y capacidad para emocionar al público con sus melodías y letras profundas.

Respecto a Izal, en 2010, tras más de 10 años de trayectoria a sus espaldas, cinco músicos se juntaron para formar lo que sería Izal, uno de los nombres fundamentales de la escena española de los últimos años. Una banda compuesta por Mikel Izal (vocalista, compositor, guitarra, ukelele), Emanuel Pérez «Gato» (bajo), Alejandro Jordá (batería y percusión), Alberto Pérez (guitarra, Lap Steel) e Iván Mella (piano, teclados, sintetizadores). Procedentes de diferentes puntos geográficos, Madrid se convierte en su «base» de operaciones, por lo que la denominación de «banda madrileña» desde sus inicios la llevan a mucha honra, pese a no ser originarios de la capital. Vitoria y Pamplona, Málaga y Henderson (Argentina), Valencia, Calamonte en Extremadura y Bilbao confluyeron en una banda con múltiples referencias que logró crear una personalidad propia.