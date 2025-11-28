Patrimonio autoriza reparar cubos de la muralla de Astorga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León ha autorizado la limpieza, consolidación y reparación de escorrentía en el tramo entre los cubos 11, 12 y 13 de la muralla de Astorga, así como su intervención arqueológica. El delegado de la Junta, Eduardo Diego, ha informado que este tramo de muralla corresponde con la parcela de los jardines del palacio de Gaudí, y presenta falta de materiales —que son utilizadas por aves— y humedades, además de vegetación derivada de la aportación de semillas por los pájaros. Además, se ha formando una escorrentía que sirve como desagüe de aguas pluviales en una canalización que tiene una bóveda de ladrillo macizo. Los informes de Patrimonio destacan que el problema es que no tiene una salida hacia el parque de El Melgar y, por lo tanto, se filtra a través de las piedras del forro de la muralla. En esta zona se propone realizar un seguimiento arqueológico con el fin de localizar dicho saneamiento y comprobar si está obstruido. Para ello se realizaría una zanja con medios mecánicos siguiendo el trazado de dicha conducción entre el saneamiento del parque y la muralla. La Comisión también ha recibido la memoria de los trabajos de control arqueológico de las obras de adecuación del foso y ajardinamiento del Palacio Episcopal de Astorga, donde se han localizado restos pertenecientes a tres épocas diferenciadas, con estructuras asociadas a la muralla tardoantigua entre los cubos 14 y 15. Y ha autorizado el proyecto de creación de dos vidrieras que representan a San Ambrosio y San Jerónimo en los ventanales s-XVII y s-XVIII de la Capilla del Cristo de las Aguas de la Catedral de Astorga. Patrimonio ha recibido el informe de los trabajos de excavación y control arqueológico realizados en el proyecto de rehabilitación de la Plaza Mayor de León. La intervención arqueológica no ha desvelado la presencia de evidencias arqueológicas nuevas, ya que esta zona fue excavada en las obras de peatonalización, a finales del siglo XX. Patrimonio ha autorizado la restauración de un hórreo en la localidad de Caldevilla de Valdeón.