'Un jardín habitado' florece en Pallarés

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Museo de León se convierte en Un jardín habitado, una exposición colectiva que reúne la obra de 91 artistas leoneses o vinculados a esta provincia. El proyecto expositivo articula una relectura colectiva y contemporánea de una de las obras capitales del arte universal: El jardín de las delicias, de Hieronymus Bosch, El Bosco. La muestra, concebida y producida por la galería leonesa Espacio-E, reúne la participación de 91 artistas, en su mayoría pintores e ilustradores vinculados al ámbito leonés, que han abordado un proceso de reinterpretación plástica del célebre tríptico. Para ello, la obra original ha sido segmentada en 91 fragmentos distribuidos entre los creadores, quienes han desarrollado una reinterpretación individual de su sección, atendiendo a sus técnicas y lenguajes formales. El conjunto mantiene la estructura modular y las proporciones del original, lo que permite reconstruir el tríptico en su integridad visual. El resultado es una instalación coral que dialoga entre la memoria iconográfica del Bosco y las prácticas artísticas contemporáneas, conformando un nuevo Jardín habitado por la diversidad expresiva actual.

La exposición podrá visitarse hasta el 25 de enero. Se exhibe una pieza individual de cada artista participante, en un recorrido paralelo por las distintas técnicas y discursos que conforman el panorama artístico leonés contemporáneo. La muestra incluirá los trabajos realizados por alumnos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de León y por estudiantes de cuatro centros educativos, dos de la ciudad —Maristas San José y Maristas Champagnat— y dos de Trobajo del Camino —Agustinos y Dominicas de la Anunciata—. Con ello, Un jardín habitado se abre también a la mirada joven, subrayando la importancia de la formación artística y la creatividad en las nuevas generaciones.

La exposición incorpora un proyecto virtual realizado por la Fundación Proconsi, se trata de un navegador de autores, de manera que al seleccionar uno de los paneles puedes ver los autores de cada una de las obras contemporáneas que lo componen. Un jardín habitado se plantea como un ejercicio de apropiación simbólica y reconstrucción colectiva, una invitación a revisitar la obra de El Bosco desde las prácticas visuales del presente, y un reconocimiento a la vitalidad creativa del territorio leonés. La lista de artistas participantes: Adela Pérez, Adolfo A. Barthe, Alejandro Cartujo, Ana Pedregal, Ana Suárez García, Araceli Larrán, Beatriz Larepa, Belén Ordóñez, Belén Sánchez Campos, Carlos Chacón, Carlos Cuenllas, Carlos Luxor, Carlos Pérez, Carlos Torrero, Cristina Ibáñez, Dani Fernández, Elena Ordóñez, Elena Valdés, Estanislao Calabuig, Esteban Tranche, Fernando Ampudia, Fernando S. Ceballos, Fito de Manuel, Fran de Gonari, Franz Frichard, Gemma García, Germán Aparicio, Gonzalo Prieto, Iñigo Güell, Isidro Tascón, Javier S. Zorrilla, Javier Sahagún, Javier Zabala, Jésica Campelo, Jorge Barrientos, Jorge Quijano, José Antonio Santocildes, José Daniel Fernández, José de León, José Francisco Redondo Villa, José Luís Tamargo, Juan Antonio Cuenca, Juan Carlos Uriarte, Juan Rafael, Juan Vargas, Juanma Robles, Laura Bécares, Likeamarmota, Lolo Serantes, Luís Melón, Manolo Osiyuyu, Manuel Angel García, María Tascón, María Jesús de Vega, Marie Odile, Miguel Angel Martín, Miguel Angel Morán, Mónica Alija, Mónica Aramburu, Néstor Vega, Nicolás Roa, Nonia Villa, Olga Llamas, Óscar de la Huerga, Pablo Bernabé, Pablo JeJé, Paco Arias, Paco Chamorro, Paula Osma, Pedro Tapia, Pilar Fornes, Pilar López Duque, Paula López González-Vallinas, Quino Pérez Otero, Quique Sánchez, Ramón Pallarés, Ramón Villa, Raquel Calvo, Raquel G. Roldán, Raquel Moledo Montiel, Raquel O. Lanza, Raúl Ordás, Reme Remedios, Roberto Díez, Rosa Fierro, Teresa Robles, Toño Benavides, Vicente Soto, Virgina Calvo, Xile Allego Denengüeri y Zaira Doral Caño.