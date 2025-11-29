El Famol se despide con una batalla de órganos y Paolo Oreni

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Festival Abierto de Música de Órgano de León (Famol) encara este fin de semana la recta final de su quinta edición con dos citas imprescindibles. Se trata de una iniciativa de DMadariaga Producciones, con el apoyo del Ayuntamiento y la Universidad de León. Hoy, el organista Mikel Azpiroz protagoniza junto al también donostiarra Paul San Martín una batalla entre un órgano Hammond y un Helmholtz. El particular concierto a base de jazz y blues, en el que también participará el percusionista navarro Igor Telletxea a la batería, será a las 21.00 horas en el Auditorio Ángel Barja del Conservatorio, con entrada libre hasta completar aforo. Jazz y blues con un modelo A100 fabricado en Chicago y un CV de la casa eibarresa para que el público que se acerque al Conservatorio de León puede apreciar y comparar los sonidos del Hammond original con los de su clónico modelo Helmholtz, construido en la década de los 60 del siglo pasado. El pianista y organista Mikel Azpiroz es miembro del trío de órgano Elkano Browning Cream, grupo internacional de referencia en la fusión de ritmos africanos y músicas del mundo con el jazz y el blues contemporáneos. Además, es un solicitado organista que graba y gira con bandas como Travellin» Brothers o Duncan Dhu y artistas como Fermín Muguruza. Famol cierra la temporada mañana, en la parroquia de Santa Marina la Real, a las 19.00 horas, con el prestigioso organista Paolo Oreni, caracterizado por su exquisito dominio técnico y su estilo explosivo. Bajo el título Italia en Iberia: gigantes de la tecla, Oreni interpretará temas de algunos de los referentes más destacados de la tecla italiana, como Frescobaldi y Scarlatti.

Descrito por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung como «un prometedor artista italiano, un milagro de habilidad con una precisión fenomenal aún inalcanzable», Oreni comenzó a estudiar órgano y composición para este instrumento a los 11 años de edad con el maestro Giovanni Walter Zaramella en el instituto de música Gaetano Donizetti de Bérgamo.