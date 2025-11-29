Las Ampas de Castilla y León podrán pedir las ayudas de la Junta hasta el 30 de enero

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicará en próximos días dos convocatorias de ayudas para las federaciones y confederaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos de enseñanza no universitaria (AMPAS y las propias AMPAS, correspondientes al curso 2025-2026, que se podrán solicitar hasta el 30 de enero.

La Consejería de Educación de la Junta ha explicado en nota de prensa que las convocatorias se publican en el primer trimestre para facilitar la financiación de las entidades de participación educativa, y se amplía en veinte días el plazo de finalización con respecto al curso pasado, hasta el 30 de enero.

La primera subvención, dotada con un presupuesto de 50.000 euros, abarca ayudas para las federaciones y confederaciones de AMPAS -7.500 euros para cada confederación y 5.000 para cada federación-.

En el caso de la convocatoria para las propias AMPAS, la cuantía asciende a 120.000 euros y se establece un máximo de 1.000 euros para cada una de ellas.

Las iniciativas subvencionables incluyen aquellas orientadas a la conciliación; al fomento de la participación de las familias en el sistema educativo; a la formación de los progenitores; a la sensibilización y a la ejecución de proyectos sobre convivencia, coeducación o reducción del abandono escolar.

También iniciativas destinadas a la consolidación de programas impulsados por la Consejería de Educación; y, por último, a fortalecer el desarrollo institucional de federaciones y confederaciones de madres y padres, mejorando su funcionamiento y facilitando la información a sus miembros.